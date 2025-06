Arraiás das escolas agitam Sumaré com festa e tradição em junho

As tradicionais festas juninas das escolas municipais de Sumaré (arraiás) prometem animar a cidade ao longo do mês de junho com danças típicas, comidas deliciosas e brincadeiras para todas as idades. As festividades serão nos dias 7 e 14 de junho em diversas unidades.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Além das quadrilhas, os visitantes poderão saborear comidas típicas como pamonha, canjica, pipoca, milho cozido e muito mais. As escolas também preparam barraquinhas com jogos, pescaria e até correio elegante, tudo com muito carinho e a participação ativa de alunos, professores e familiares.

O secretário municipal de Educação, Danilo de Azevedo, reforça a importância das festas juninas como espaços de convivência e tradição. “As festas juninas nas escolas vão além da diversão. Elas fortalecem os laços entre escola e comunidade. É muito bonito ver o empenho de cada unidade para criar um ambiente acolhedor para nossas crianças e famílias”, disse.

Confira abaixo a programação completa dos arraiás:

7 de junho (sábado)

Escola Municipal Arco Íris

Endereço: Avenida José Ferreira Gomes, 658 – Vila Menuzzo, Sumaré – SP

Horário: das 10h às 16h

Escola Municipal Jardim Maria Antônia

Endereço: Rua Gervacina Alves Ferreira, 565 – Jardim Maria Antônia, Sumaré – SP

Horário: das 9h às 15h

Escola Municipal Alcione Aparecida Fernandes Pereira

Endereço: Rua Áureo Laurindo da Silva, 70 – Jardim dos Ipês, Sumaré – SP

Horário: das 10h às 15h

Escola Municipal Ramona Canhete Pinto

Endereço: Avenida Matão, 64 – Jardim São Jerônimo, Sumaré – SP

Horário: das 10h às 16h

Escola Municipal Parque das Nações

Endereço: Rua Arnaldo Alves Silveira, 290 – Parque das Nações, Sumaré – SP

Horário: a partir das 9h

Escola Municipal Professora Flora Ferreira Gomes

Endereço: Rua Alípio Cassiano Dutra, 545 – Jardim Ângelo Tomazin, Sumaré – SP

Horário: das 9h às 15h

Escola Municipal Borboletinha Azul

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 120 – Jardim João Paulo II, Sumaré – SP

Horário: das 9h às 14h

Escola Municipal Professora Neusa de Souza Campos

Endereço: Rua das Rosas, 320 – Parque Rosa e Silva, Sumaré – SP

Horário: das 10h às 15h

Escola Municipal Alfredo Castro Donaire

Endereço: Rua São Timóteo, 121 – Jardim Santa Olívia, Sumaré – SP

Horário: das 9h às 16h

Escola Municipal O Mundo Alegre da Criança

Endereço: Rua Germano Yanssen, 290 – Parque Euclides Miranda, Sumaré – SP

Horário: das 9h às 16h

Escola Municipal JEANY LEMOS GONÇALVES RODRIGUES

Endereço: R. Maria Augusta Lopes Pinto, 1090 – Res. Santa Joana, Sumaré

Horário: das 10h às 15h

Escola Municipal Jardim São Judas Tadeu

Endereço: Rua São Judas Tadeu, 370 – Jardim São Judas Tadeu, Sumaré – SP

Horário: a partir das 10h30

Escola Municipal Magdalena Maria Vedovato Callegari

Endereço: Rua Magdalena Maria Vedovato Callegari, 70 – Jardim Recanto dos Sonhos, Sumaré – SP

Horário: das 10h às 15h

14 de junho (sábado)

Escola Municipal Santo Tomazin

Endereço: Av. Rebouças, 3940 – Jardim Paulista, Sumaré

Horário: das 9h às 15h

Escola Municipal Xodó da Vovó

Endereço: R. Dr. Honorino Fabri, 442 – Vila Valle, Sumaré

Horário: das 10h às 15h

Escola Municipal André de Nadai (CAIC)

Endereço: RUA FELIX GOMES DOS SANTOS, 700 RUA. JARDIM SANTA CAROLINA. Sumaré – SP.

Horário: das 10h às 16h

Escola Municipal Jardim Lúcia

Endereço: Av. Emílio Bôsco, 965 – Jardim Lucia (Nova Veneza), Sumaré – SP

Horário: das 9h às 13h

Escola Municipal Palhacinho Dengoso

Endereço: R. Santa Catarina, 200 – Jardim Nova Veneza (Nova Veneza), Sumaré – SP

Horário: das 9h30 às 14h30

Escola Municipal Lasquinha de Gente

Endereço: Avenida Pirelli, 65 – Jardim São Gerônimo, Sumaré – SP

Horário: das 10h às 16h

Leia + sobre Famosos, artes e música