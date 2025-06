Mundial de Clubes: Arrascaeta e Gómez disputam posto de estrangeiro mais vencedor no Brasil

O Mundial de Clubes é palco de uma disputa silenciosa: o Bolavip Brasil descobriu que os dois jogadores estrangeiros mais vencedores por clubes brasileiros estão em ação pelo único título que falta em suas carreiras, o de campeão do mundo. Estamos falando de Arrascaeta e Gómez. Se um deles levantar a taça nos EUA, colocará fim a qualquer debate.

Arrascaeta tem 18 títulos por Cruzeiro e Flamengo

Quem lidera a estatística absoluta é o meia Arrascaeta, do Flamengo. Considerando também sua passagem pelo Cruzeiro, são 18 títulos, incluindo estaduais, nacionais e internacionais. Falta apenas o troféu mundial ao jogador uruguaio – em 2019, ele ficou com o vice ao perder a final para o Liverpool. Aos 31 anos, ele atua no Brasil desde 2015 e está na sua 11ª temporada no país.

Gustavo Gómez, do Palmeiras, aparece em segundo no ranking de estrangeiros mais vencedores com clubes brasileiros. São 12 títulos com o Palmeiras. Gómez praticamente zerou o jogo, conquistando os principais campeonatos em termos locais e continentais – ele e Arrascaeta não têm a Sul-Americana, competição de segundo nível da Conmebol.

O paraguaio de 32 anos também já ficou com o vice do Mundial, quando o Palmeiras perdeu o título para o Chelsea, em 2021. Atualmente está na oitava temporada no Brasil.

Fecha o pódio de estrangeiros com mais títulos por clubes brasileiros o paraguaio Arce, lateral-direito que defendeu Grêmio e Palmeiras no fim dos anos 1990 e começo de 2000. Foram 11 conquistas em oito temporadas no país.

Título mundial é tabu para estrangeiros mais vitoriosos

Entre os dez estrangeiros com mais títulos por clubes brasileiros, nenhum foi capaz de conquistar o troféu de campeão mundial. Francisco Arce foi duas vezes vice-campeão, com o Grêmio, ao ser derrotado pelo Ajax, da Holanda, em 1995, e com o Palmeiras, ao cair diante do Manchester United, em 1999.

Os últimos estrangeiros campeões do mundo com clubes brasileiros foram os presentes no elenco do Corinthians que bateu o Chelsea em 2012. Juan Martínez, argentino, é um deles. O outro é Paolo Guerrero, autor do gol do título sobre os ingleses. No total, o peruano ganhou cinco campeonatos com Corinthians e Flamengo.

Os dez estrangeiros com mais títulos por clubes brasileiros:

1 – Arrascaeta: 18 títulos (Cruzeiro e Flamengo)

2 – Gustavo Gómez: 12 títulos (Palmeiras)

3 – Arce: 11 títulos (Grêmio e Palmeiras)

4 – D’Alessandro: 11 títulos (Internacional)

5 – Kannemann: 10 títulos (Grêmio)

6 – Piquerez: 8 títulos (Palmeiras)

7 – Petkovic: 7 títulos (Vitória, Flamengo e Vasco)

8 – Rivarola: 7 títulos (Grêmio e Palmeiras)

9 – Eduardo Vargas: 7 títulos (Atlético-MG)

10 – Darío Pereyra: 6 títulos (São Paulo)

Metodologia

Para o levantamento, o Bolavip Brasil considerou apenas títulos de primeira divisão e mais os campeonatos estaduais. Títulos menores, como os de turno de campeonato, ou recopas estaduais, não foram anotados.

