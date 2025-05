Arte, cultura e encontro na praça: Circuito Sesc de Artes em Americana

No dia 25 de maio, domingo, das 15h às 19h, Americana recebe o Circuito Sesc de Artes no Parque da Vó Palmira (Rua São Teodoro, 200 – Jardim Nossa Senhora do Carmo), com uma programação gratuita para todas as idades. O evento leva ao público atrações de diversas linguagens artísticas como música, teatro, dança, literatura, circo, cinema, artes visuais e tecnologias, ocupando o espaço público de forma criativa e acolhedora.

O Circuito Sesc de Artes é uma iniciativa do Sesc São Paulo que, desde 2008, circula por cidades do estado que não possuem unidades da instituição, promovendo encontros culturais acessíveis e gratuitos. Em 2025, entre os dias 3 de maio e 8 de junho, o projeto passa por 132 municípios do litoral, interior e Grande São Paulo.

A programação é pensada para valorizar a diversidade, a produção local e o contato direto entre artistas e público, promovendo experiências coletivas e interativas em praças, ruas e parques. Em Americana, a ação é realizada pelo Sesc Campinas em parceria com a prefeitura local e o sindicato de comércio da cidade.

