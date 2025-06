Artesãos locais na Festa de Carioba

A empresa Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, levará artesãos(ãs) de projetos sociais apoiados pela companhia para a tradicional Festa de São João de Carioba, em Americana, um dos eventos juninos mais esperados na região.

A participação se dará por meio do Espaço Sustentabilidade, projeto desenvolvido pela Suzano em suas unidades, que funciona como uma espécie de feira, onde os(as) participantes tem a oportunidade de expor e vender seus produtos dentro da empresa. Nesta edição, o espaço também ganha um significado especial ao integrar as comemorações pelos 150 anos de Americana, reforçando o compromisso da companhia com a valorização da cultura local e o fortalecimento da economia criativa.

A iniciativa está conectada à estratégia social da companhia, que tem como uma das metas de longo prazo contribuir para a retirada de 200 mil pessoas da linha da pobreza nas suas áreas de atuação até 2030 e fortalecer o relacionamento com comunidades vizinhas às suas operações, promovendo o desenvolvimento socioeconômico das regiões.

“A Suzano tem o compromisso de contribuir com o desenvolvimento social nas comunidades onde atua e o Espaço Sustentabilidade é mais uma das nossas iniciativas para fortalecer esse propósito, reforçando nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo. Participar de um evento com grande visibilidade, como a Festa de Carioba, permite que artesãos tenham acesso a um mercado mais amplo e novas oportunidades de negócios. O espaço da Suzano funciona como uma vitrine, onde os participantes podem apresentar seus produtos e gerar renda”, explica o coordenador de Relacionamento Social da Suzano, Adriano Martins.

A Suzano também marcará presença na Festa de Carioba com seu copo de papel Bluecup®, que será distribuído ao público para o consumo de bebidas durante o evento. Inovador e sustentável, o Bluecup® é feito a partir de eucaliptos cultivados para esse fim e se destaca por ser um material de fonte renovável, reciclável e biodegradável.

A Festa de Carioba será realizada de 6 a 28 de junho e conta com uma programação diversa, incluindo quermesses, shows musicais, comidas típicas e atrações para toda a família, unindo cultura, fé, tradição e lazer em um ambiente festivo que reúne milhares de moradores e visitantes todos os anos.

Espaço Sustentabilidade

Na unidade Limeira, o Espaço Sustentabilidade ocorre semanalmente às terças-feiras, desde outubro de 2024, contando com grande número de colaboradores frequentando o espaço. A variedade de produtos expostos é ampla e englobam itens de artesanato, como bordados, trabalhos em madeira, biscuits, bolsas e peças de vestuário; e produtos alimentícios como pães, bolos, cookies, brownies e doces em geral; além de produtos apícolas e derivados do mel.

Além de Limeira, o Espaço Sustentabilidade está presente de forma fixa também em outras três unidades da Suzano no estado de São Paulo: Jacareí, Suzano e Mogi das Cruzes. Em 2024, considerando todas as unidades, a iniciativa beneficiou diretamente 355 pessoas e gerou uma receita bruta de mais de R$ 200 mil. Só em Limeira, no período de três meses, foram mais de R$ 13 mil em renda gerada, beneficiando diretamente 113 famílias no ano passado.

A empreendedora Mary Hellen Domingues da Silva, da saboaria artesanal Mary e Suas Marias, é uma das participantes do Espaço Sustentabilidade na Unidade Limeira. Moradora de Americana, ela relata os impactos positivos do projeto e a importância da participação na Festa de Carioba.

“Participar do Espaço Sustentabilidade tem sido uma experiência transformadora. É uma oportunidade única de apresentar meu trabalho de forma sensorial e autêntica, criando conexões com o público. Estar na Festa de Carioba representa um passo ainda maior, é uma vitrine poderosa que vai ampliar nosso alcance e fortalecer nossa marca. Para nós, pequenos artesãos, essa visibilidade é fundamental, porque mesmo que a venda não aconteça de imediato, o contato direto, o encantamento com os produtos e a lembrança da marca podem gerar frutos no futuro. Estou animada com a participação!”, destaca.

