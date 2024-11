Artistas de Americana contemplados pela Lei Paulo Gustavo exibem trabalhos em evento no CCL

Nos dias 29 e 30 de novembro, o Centro de Cultura e Lazer (CCL), em Americana, será palco de um evento especial: a Mostra na Praça. O espaço externo do CCL se transformará em um cinema a céu aberto, exibindo trabalhos audiovisuais dos artistas contemplados no edital 03 da Lei Paulo Gustavo de Americana.

O evento, com entrada gratuita, acontecerá próximo à quadra de basquete em uma área coberta, com exibições a partir das 13h, em ambos os dias. A programação inclui mais de 15 obras audiovisuais, entre curtas e médias-metragens, videoclipes e animações, abrangendo diferentes gêneros como ficção e documentário.

Além da valorização dos artistas locais, o evento promove a democratização do acesso ao cinema independente. Durante a Mostra, o público terá a oportunidade de participar de debates e conversas com os realizadores, fortalecendo a conexão entre criadores e espectadores.

Renata Borges, curadora da Mostra, destaca a relevância de iniciativas como esta:

“É muito importante aproximar o público dos artistas da cidade. Isso valoriza nossos profissionais e fomenta a cultura local.”

José Eduardo Milani, um dos organizadores do evento e realizador de uma das obras exibidas, também enfatiza a importância da Mostra:

“Geralmente sentamos para assistir obras de repercussão nacional e internacional, mas não paramos para ver as obras de cunho regional, que muitas vezes retratam fielmente a nossa realidade enquanto município. Por isso, é essencial prestigiarmos a Mostra.”

Para garantir a acessibilidade, o projeto oferecerá transporte gratuito para pessoas da periferia, por meio de parcerias com entidades assistenciais da cidade.

A assessoria de imprensa do projeto é assinada por Mariana Chagas, profissional PCD com paralisia cerebral, que ressalta o papel inclusivo da Lei Paulo Gustavo em viabilizar a Mostra:

“Este evento não só dá voz aos artistas da cidade, mas também destaca a força da cultura inclusiva, reforçando a importância de abrir espaços para todos os tipos de narrativas e profissionais, incluindo pessoas com deficiência.”

A Mostra na Praça também foi contemplada pelo edital 03 de 2023, na categoria mostras, reafirmando seu compromisso com a valorização cultural e a inclusão.

Obras confirmadas na Mostra:

Além da Imaginação , de Roberta Antonelli – Curta-metragem

, de Roberta Antonelli – Curta-metragem A menina e o porco Chicó , de Ana Reinolds – Animação

, de Ana Reinolds – Animação Quando as cigarras cantam , de Renata Borges – Curta-metragem

, de Renata Borges – Curta-metragem Renascimento Verde , de Caroline Ardrim – Média-metragem

, de Caroline Ardrim – Média-metragem Entrelaçados , de Well Lucas – Curta-metragem

, de Well Lucas – Curta-metragem Harmonias da Vida: Antonio Carlos Carvalho , de Juarez Godoy – Média-metragem

, de Juarez Godoy – Média-metragem Paredes , de Matheus Hofstatter – Média-metragem

, de Matheus Hofstatter – Média-metragem 2/4 , de Matheus Dias – Média-metragem

, de Matheus Dias – Média-metragem Coro Santo Antônio: música, fé e tradição , de José Eduardo Milani – Média-metragem

, de José Eduardo Milani – Média-metragem O menino e a mariposa , de Vito Basile – Videoclipe

, de Vito Basile – Videoclipe Orquestra de Violeiros de Americana , de NILEEC – Videoclipe

, de NILEEC – Videoclipe Ressonância , de Will Music – Videoclipe

, de Will Music – Videoclipe Choro pra você , de Iris Cordeiro – Videoclipe

, de Iris Cordeiro – Videoclipe Indestrutível , de Well Lucas – Videoclipe

, de Well Lucas – Videoclipe No jogo da vida, de Janaína Grisante – Videoclipe

A Mostra na Praça convida todos a prestigiar o cinema local e conhecer histórias que refletem a identidade e a criatividade de Americana.

Serviço:

Data: 29 e 30 de novembro

Horário: A partir das 13h

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL), área externa coberta

Entrada: Gratuita

