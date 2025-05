As novidades do Burger King e Mc Donalds

Desejo de grávida não se discute — se atende. E o Burger King® está levando isso a sério: para celebrar o Dia das Mães de um jeito diferente, a rede vai distribuir gratuitamente mimos inusitados para mulheres grávidas que passarem pelo BK® Drive em lojas participantes do estado de São Paulo, neste domingo, 11 de maio.

A proposta é simples: homenagear aquelas que ainda carregam os bebês na barriga — e que conhecem bem o poder dos desejos inusitados durante a gestação. Para isso, o BK® preparou duas combinações especialmente pensadas para essa ocasião: Batata com Doce de Leite e Batata com Chocolate.

“A gente sabe que grávida sente vontade das coisas mais específicas — às vezes doces, às vezes salgadas, às vezes tudo junto. A ideia aqui é brincar com isso e mostrar que no Burger King® tem lugar para todas as fomes, inclusive desejo de mamães grávidas”, comenta Giulia Queiroz, Diretora de Marketing da ZAMP®, master franqueada.

Essa ativação integra a campanha de Dia das Mães da marca, que também traz duas ofertas promocionais válidas até 11 de maio, em todo o Brasil:

Depois de causar comoção nas redes sociais com aparições surpresa pelo Brasil, o Grimace, personagem icônico do McDonald’s, está oficialmente de volta. E ele não vem sozinho: junto com o retorno, chega ao cardápio da rede, por tempo limitado, o inédito Grimace Shake.

A novidade, que traz o sabor inédito de frutas roxas, já está disponível em pré-venda no app do Méqui até o dia 12 de maio e com chegada em todos os restaurantes da rede a partir de 13 de maio.

Em seu retorno, Grimace fez uma breve passagem pelo Lollapalooza Brasil, conquistando o público do festival com seu carisma e apresentando o Grimace Shake pela primeira vez.

O novo McShake também marcou presença na festa do Méqui no BBB e surpreendeu os brothers com todo o sabor das frutas roxas. Desde então, Grimace vem interagindo através do canal de WhatsApp da marca, criando um senso de comunidade e conexão com os seguidores através de relatos diários de experiências que o aproximam do público jovem.

