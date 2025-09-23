Debate realizado na Câmara reuniu representantes da Prefeitura e moradores de condomínio

Asfaltar a Rua Neusa Guedes Rodrigues, que tem motivado muita discussão em Nova Odessa, custa aproximadamente R$ 300 mil. A informação foi confirmada durante a sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (22), quando houve um debate sobre os transtornos causados pela abertura da via, que margeia o Condomínio Residencial Imigrantes e interliga a Avenida João Pessoa à Avenida Eddy de Freitas Crissiúma.

O local tem motivado discussões pelo seu impacto na vizinhança e questionamentos até mesmo políticos devido ao precatório de R$ 6 milhões que acabou gerando em Nova Odessa. A via resultante do prolongamento da Avenida João Pessoa era uma espécie de atalho e gerou reclamação de moradores do condomínio, devido à poeira levanta pelos veículos. A Prefeitura recentemente colocou placas proibitivas e interditou a rua.

O debate foi convocado pela vereadora Márcia Rebeschini (União). A parlamentar defende a interdição da via e a reabertura somente quando houver toda a estrutura necessária – pavimento asfáltico, sinalização de solo, iluminação pública, guias e sarjetas. A vereadora e representantes dos setores de Obras, Trânsito e Segurança Pública citaram a ocorrência de acidentes na saída para a Avenida Eddy de Freitas Crissiúma, entre o Condomínio Imigrantes e o Supermercado São Vicente.

Outro fator mencionado é a informação de que uma tubulação de adutora de água tratada mantida pela Coden Ambiental passa bem ao lado da via em questão, gerando preocupação. Representantes da Prefeitura confirmaram que existem tratativas para que o loteador responsável pela implantação de 300 apartamentos, em fase inicial, custeie o asfaltamento da via próxima. Vereadores cobraram a Administração Municipal para que exija do loteador investimentos condizentes ao valor de 2% dos imóveis.

O secretário de Obras, Gustavo Valente, citou que será necessária uma rotatória futura, para disciplinar o trânsito quando a rua estiver devidamente implantada. Além disso, revelou que existe um projeto, ainda embrionário, de abertura de uma rua margeando a parte mais baixa do muro do Imigrantes até a Avenida Ampelio Gazzetta. Dois moradores estiveram representando o condomínio durante o debate e relataram os transtornos envolvendo a poeira, que gera problemas respiratórios.

Local

A Rua Neusa Guedes Rodrigues margeia o muro do condomínio e fica nas proximidades da Câmara Municipal, onde existe também uma academia, uma escola infantil e uma igreja. A via foi possível graças à desapropriação de uma área (de 4.328.37 m²) realizada em 2015, ainda no governo do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza. Em maio passado, a Prefeitura quitou a dívida de precatório de R$ 6 milhões pela desapropriação da área para o prolongamento da Avenida João Pessoa.

A ação que não teve pagamento na época e gerou o precatório foi bastante citada em divergências públicas do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) contra Bill, a quem acusa de ser o responsável pela dívida. A Sun Bloom Participações Ltda cobrou na Justiça a indenização por desapropriação indireta contra a Prefeitura, impetrada em 21 de novembro de 2019. E a sentença da ação principal condenando o município a pagar foi publicada no dia 25 de setembro de 2020.

O próprio prefeito Leitinho chegou a citar que a rua ia “do nada a lugar nenhum”, mas agora tanto o chefe do Poder Executivo como vereadores admitem a importância de ter a via como uma opção ao carregado trânsito da Avenida Eddy de Freitas Crissiúma, que culmina em congestionamentos no cruzamento com a Avenida Ampelio Gazzetta. Houve consenso no debate de que são necessários investimentos para pavimentar a rua em questão, mas no momento é perigoso o trânsito local.

O vereador André Faganello (Podemos) chegou a criticar o fato da Prefeitura autorizar a implantação de novos empreendimentos habitacionais nas proximidades do local problemático. O parlamentar cita que, se hoje a movimentação de veículos já causa transtornos, a situação vai piorar quando as máquinas do loteador estiverem trabalhando a pleno vapor, além do futuro movimento de centenas de novos moradores e ainda a circulação de prestadores de serviço.

Já o vereador Paulinho Bichof (Podemos) comentou que está sugerindo à Prefeitura a realização de estudos de engenharia de tráfego para propor soluções que facilitem o acesso de entrada e saída dos moradores e visitantes do condomínio Imigrantes. Além disso, desviar parte do tráfego da Avenida Ampelio Gazzetta para os bairros, evitando congestionamentos que ocorrem nos chamados ‘horários de pico’ próximo ao cruzamento com a Avenida Eddy de Freitas Crissiúma.

A reportagem do Novo Momento esteve no trecho interditado e, em poucos minutos, foi possível observar motoristas parando veículos e removendo as barreiras da Prefeitura para continuar acessando a via, burlando a proibição de órgão municipal. A posição oficial da Prefeitura de Nova Odessa para a interdição da via é que “a rua foi fechada porque não oferece condições adequadas de segurança e infraestrutura”.