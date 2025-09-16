O Assaí Atacadista está com mais de 280 vagas de emprego abertas para sua primeira loja em Sumaré, no estado de São Paulo. A unidade, que ficará localizada na Avenida Eugenia Biancalana Duarte, número 501, no bairro Jardim Primavera, tem previsão de inauguração até o final deste ano. A nova unidade reafirma a confiança do atacadista no potencial da região e contribui para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local, além de ampliar sua presença no estado de São Paulo.
As oportunidades são para contratação efetiva e imediata, com vagas para diferentes áreas e níveis de experiência. Todas as posições estão abertas também a pessoas com deficiência. As principais funções incluem:
- Chefe de Seção
- Fiscal de Prevenção de Perdas
- Repositor de mercadorias
- Operador de Caixa
- Operador de Empilhadeira
- Açougueiro
- Auxiliar de Açougue
- Auxiliar de Depósito
- Vendedor de Cartão
- Padeiro
Os interessados(as) devem se cadastrar exclusivamente no site sumarejardimdasprimaveras.gupy.io até o dia 30 de novembro de 2025. Para iniciar a participação no processo seletivo, que será realizado com etapas presenciais e online, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.
O Assaí oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, além de um plano estruturado de carreira. A companhia investe continuamente no desenvolvimento profissional e na valorização de seus(as) colaboradores(as), contribuindo para o crescimento conjunto da empresa e das pessoas que fazem parte dela.
Economia
Seguindo o modelo mais moderno do atacadista, a unidade contará com amplo estacionamento e um mix de produtos variado, incluindo itens frescos de hortifruti, açougue e padaria, oferecendo mais comodidade e variedade para os clientes, além de preço baixo e muita economia.
O Assaí atua com a política de dois preços: o(a) cliente que compra em menores quantidades paga o valor de varejo, enquanto quem leva volumes maiores tem acesso ao valor de atacado, gerando economia que pode chegar a até 10% em relação a supermercados tradicionais.