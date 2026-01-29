Projeto entra em fase de execução para transformar o local em um moderno espaço de lazer e conservação ambiental

A Prefeitura de Nova Odessa assinou, nesta quinta-feira (29), a ordem de serviço para as obras de revitalização do Zoológico Municipal, mais conhecido como Parque Ecológico Isidoro Bordon. A empresa Lagotela Ltda., vencedora da Concorrência Eletrônica nº 07/2025, homologada em 24 de novembro do ano passado, é a responsável pela execução do projeto. A intervenção, que tem prazo de conclusão estimado de 1 ano e 7 meses, marcará a transformação de um dos principais espaços de lazer e educação ambiental da cidade.

Os recursos, no valor de R$ 1.025.000,00, foram viabilizados através de convênio com o Governo do Estado firmado em julho de 2025 via FID-SP (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos). O objetivo da obra é devolver à população um espaço modernizado, seguro e totalmente requalificado, promovendo bem-estar, conservação da fauna e educação ambiental para toda a comunidade.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, comemorou a conquista. “Estamos honrando nosso compromisso com Nova Odessa e devolvendo à população o que é direito dela. Esta revitalização representa a superação de muitos desafios e a concretização de um trabalho que começou logo no início da nossa gestão”, destacou ele.

A jornada até a obra

O processo para revitalização do Zoológico iniciou-se logo no começo da primeira gestão do prefeito Leitinho, que assumiu o município em 2021 encontrando o local fechado desde 2019 e com algumas espécies remanescentes de um plantel que, na época do ex-prefeito Manoel Samartin, contava com um número maior de animais, incluindo lhama, lobo-guará e macaco-aranha. Nas gestões seguintes, com o assoreamento da lagoa do parque e a falta de manutenções adequadas, essas espécies precisaram ser remanejadas para outros zoológicos e criadouros.

Segundo o prefeito, o abandono do local era visível e ele assumiu o compromisso de resgatar este patrimônio. Porém, a busca pela revitalização exigiu a superação de grandes desafios financeiros. “Herdamos de gestões anteriores à nossa uma dívida de precatórios de mais de R$ 6 milhões pela desapropriação da área para o prolongamento da Avenida João Pessoa e mais de R$ 7 milhões em multas trabalhistas pela contratação de profissionais autônomos sem concurso. Foram iniciativas que não tomamos, mas tivemos que pagar. E mesmo assim, não medimos esforços na busca de soluções para o Zoológico”, explicou Leitinho.

O prefeito também ressaltou que a revitalização do Parque Isidoro Bordon não era um compromisso isolado, fazia parte de um conjunto de realizações. “Paralelamente à busca por recursos para o Zoológico, trouxemos outras conquistas fundamentais para a cidade como o Corpo de Bombeiros, Poupatempo, UTI, Serviço de Tomografia e o Parque das Crianças. São entregas que também atenderam anseios antigos da população”, afirmou.

A diretora de Meio Ambiente, Daniela Fávaro, que elaborou e encaminhou o projeto técnico ao FID-SP, destacou o valor do trabalho. “Desde o início da gestão, atendendo a um pedido pessoal do prefeito, trabalhamos em um projeto técnico robusto que enviamos ao Governo do Estado. Conseguimos a aprovação e a liberação da verba por mérito de um trabalho bem-feito, o que nos enche de orgulho”, disse ela.

Além do projeto técnico, o processo junto ao FID também envolveu o projeto executivo da obra, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, com apoio da equipe técnica do Zoológico, que foi concluído em junho de 2024.

As melhorias

A revitalização do Parque Ecológico Isidoro Bordon representa um avanço significativo para a estrutura do local. Serão realizadas reformas completas de todos os recintos animais, além da implantação de um novo setor de quarentena com dois recintos modernizados e um setor extra com oito recintos totalmente revitalizados.

O projeto também prevê a implantação do Centro de Educação Ambiental (CEAM), sistemas de segurança com fechamentos em malha metálica para cada espécie, reforma das cozinhas dos animais e dos funcionários, modernização dos banheiros para visitantes e funcionários, e melhorias em todas as áreas técnicas.

A diretora Daniela Fávaro acrescentou que as licenças ambientais necessárias para o início das obras já foram emitidas. “A intervenção será acompanhada pela equipe técnica do Zoológico para garantir a proteção dos animais e dos recursos naturais durante a execução dos serviços”, afirmou.

Atualmente, o Zoológico Municipal abriga cerca de 120 animais incluindo araras, papagaios, tucanos, jabutis, jacaré do papo amarelo e diversas espécies de mamíferos. Sua reabertura significa a recuperação de um patrimônio histórico e cultural da cidade, que voltará a ser um espaço de lazer para famílias, atrativo turístico regional e centro de aprendizado sobre a conservação das espécies.