Pelo décimo ano seguido, a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) participará da Equipotel, evento referência no mercado de hospitalidade e que este ano chega a sua 60ª edição. A feira será de 19 a 22 de setembro no Expo Center Norte, na capital paulista. Estão confirmados como palestrantes no estande Motel Xperience, espaço da ABMotéis e Guia de Motéis, a influenciadora Rafa Brites, o consultor de empresas e comentarista da rádio CBN, Max Gehringer, Mário Gazin fundador do Grupo Gazin e o CEO da Chilli Beans, Caito Maia. A entrada para a feira é gratuita e o credenciamento é feito pelo site da Equipotel .

Na Equipotel 2022, mais de 1.500 pessoas visitaram o estande da ABMotéis ao longo dos quatros dias da feira. A expectativa é que cerca de 2 mil pessoas passem pelo estande da associação este ano, que terá a presença de 13 marcas expositoras de diversos segmentos do trade de hospitalidade, expondo seus produtos e serviços.

“O Motel Xperience é um espaço criado pela ABMotéis e Guia de Motéis para levar insights e tendências para os empresários do setor moteleiro. É um local para networking e trocas. Na Equipotel 2023, teremos palestras focadas em inovação, criatividade e mercado com nomes que são referência para o empreendedor, como o Caito Maia e Max Gehringer. Estamos empolgados em receber um ótimo público este ano e felizes em participar da edição de 60 anos da feira”, destaca o presidente da ABMotéis, Felipe Martinez. A associação integra o Conselho Consultivo da Equipotel.

Divulgação de pesquisa inédita sobre o setor

Além das palestras (confira aqui todas as palestras do estande Motel Xperience), a ABMotéis e o Guia de Motéis divulgarão os resultados de uma pesquisa inédita sobre o setor moteleiro durante a Equipotel 2023. Produzida pela CW7, a nova pesquisa apresentará dados sobre mercado, público, comportamento e investimentos, entre outros recortes, identificando oportunidades e insights para os empresários do setor. A última pesquisa sobre o setor moteleiro, produzida pela Hello Research, é de 2018.

Negócios na hospitalidade

A programação inclui tópicos relacionados a negócios, com destaque para a participação do empresário Caito Maia, fundador da Chilli Beans. Ele abordará temas como marcas e a experiência do cliente, prometendo “adicionar um toque picante” ao pensamento dos profissionais da hotelaria durante sua palestra no Motel Xperience, no estande da ABMotéis.”Quero deixar umas ideias bem legais e conhecer de perto esse setor que é fascinante”, destaca Caito.

Motel Xperience na 60ª Equipotel

Local: Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo)

Quando: 19 a 22 de setembro

Programação completa do Motel Xperience

Sobre a ABMotéis

Criada há mais de 10 anos, a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) é a única representante do setor moteleiro no Brasil e possui mais de 500 motéis associados. A entidade conta com diretores presentes em 17 estados, além do Distrito Federal. Sua missão é trabalhar pela profissionalização do setor com o objetivo de valorizar o motel como um meio de hospedagem seguro para casais que buscam lazer e entretenimento. Todo ano, a associação promove ações de marketing voltadas para os hóspedes do setor com o intuito de valorizar o motel como meio de hospedagem.