Atividade do comércio mantém estabilidade em julho

Dados do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian mostram que em julho, em comparação com o mês anterior, as vendas no varejo físico brasileiro permaneceram estáveis, sem marcar qualquer alteração (0%). De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “a atividade do comércio continua a enfrentar obstáculos, uma vez que o poder de compra dos consumidores permanece afetado pela elevação dos juros que, embora tenha sido reduzida pelo Copom, continua nas alturas. Adicionalmente, uma parte da população está inadimplente e na ausência de uma melhora mais consistente de renda dos consumidores, é provável que as transações no ramo varejista se mantenham reticentes”. Veja a variação mensal dos últimos 12 meses do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian:

A análise por setor revelou o maior percentual de crescimento para o segmento de “Veículos, Motos e Peças”, que marcou alta de 1,7%, resultado positivo gerado por conta dos incentivos fiscais do governo ao setor automotivo. “Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática” e “Material de Construção” tiveram alta de 0,7% e 0,3%, respectivamente. Os demais setores registraram queda. Confira no gráfico a seguir as demais informações: