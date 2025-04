A partir desta quinta-feira (24), Santa Bárbara d’Oeste é palco do 19º Encontra Conto – Encontro de Contadores de Histórias. O evento reúne, até o domingo, dia 27, rodas de contação, intervenções cênicas, oficinas, brincadeiras, cantigas e teatro narrativo. A edição é uma realização da Cia Xekmat, com apoio do Ponto de Cultura Confraria do Conto e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Toda programação é gratuita.

Nesta quinta-feira (24) houve programação. Já na sexta-feira (25) o “Comboio da Contação” tomará conta das bibliotecas Central, às 9 horas, e “Léo Sallum”, às 14 horas, com sessões de contação de histórias. À noite, acontecerá uma roda de discussão sobre os “Contos de fadas na literatura e na tradição oral”, com 25 vagas disponíveis, às 19 horas, no “Léo Sallum”.

Das 9 às 16 horas, o sábado (26) será marcado pela atividade “Histórias de cá e Histórias de lá” – um intercâmbio cultural entre contadores de histórias. Às 14 horas, o espetáculo “Os Fabulantes”, da Cia Arte Móvel, será apresentado no CEU das Artes.

Por fim, no domingo (27), o tradicional “Arte no Parque” convida o público para uma tarde de atividades interativas e apresentações simultâneas no Parque dos Ipês. Haverá teatro lambe-lambe, personagens literários, brincadeiras cantadas, histórias na tenda e histórias andarilhas. O encerramento fica por conta de Andreia Celegato, com uma dinâmica musical que reúne todos os contadores em uma dança circular com parachute. Em caso de chuva nesta data, a atividade será transferida para dia 4 de maio, domingo.

As inscrições tanto para a Oficina “A natureza como inspiração” e Roda de Conversa “Contos de fadas na literatura e na tradição oral” podem ser feitas de forma online via link disponível no site http://linktr.ee/prefeiturasbo.

Serviço:

19º Encontra Conto – Encontro de Contadores de Histórias

De 24 a 27 de abril de 2025

Entrada gratuita

Programação completa:

24 de abril (quinta-feira)

9h – Abertura oficial com o espetáculo “Histórias Fantásticas de Pifi e Pafe” – Cia Xekmat

Local: CEU das Artes

13h30 – Espetáculo “Lendas da Mata” – GT Mirabolantes

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra”

19h – Oficina “A natureza como inspiração” – Juliano Schiavo

Local: Centro Cultural Léo Sallum

25 de abril (sexta-feira)

9h – Comboio da Contação – Sessão de contação de histórias

Local: Biblioteca Central

14h – Comboio da Contação – Sessão de contação de histórias

Local: Biblioteca “Léo Sallum”

19h – Roda de discussão “Contos de fadas na literatura e na tradição oral”

Local: Biblioteca “Léo Sallum”

Vagas: 25 (atividade gratuita)

26 de abril (sábado)

9h às 16h – “Histórias de cá e Histórias de lá” – visita coordenada com contadores de histórias inscritos no Troca de Histórias com outra cidade, levando a Histórias de Santa Bárbara para além das fronteiras e trazendo histórias de outra localidade (Piracicaba)

Local: Diversos pontos da cidade | Evento fechado

14h – Espetáculo “Os Fabulantes” – Cia Arte Móvel

Local: CEU das Artes

27 de abril (domingo)

Arte no Parque

Local: Parque dos Ipês

15h às 16h:

Teatro Lambe-lambe – Valter Valverde (cinco apresentações simultâneas)

Intervenção cênica com personagens literários – GT Mirabolantes

Brincadeiras cantadas – Renata de Paula

16h às 17h:

Histórias na Tenda – contação coletiva

Histórias Andarilhas – interação com o público pelo parque

17h:

Encerramento com Andreia Celegato – dinâmica musical, dança circular e parachute

Entrada gratuita