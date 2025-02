Atletas da luta de braço de Nova Odessa conquistam 11 medalhas na 1ª Strap Cup Armwrestling, em Indaiatuba

Atletas da equipe Viper de luta de braço de Nova Odessa, o famoso “braço de ferro”, conquistaram no último sábado (25/01/2025) nada menos que 11 medalhas 1ª Strap Cup Armwrestling, disputada na cidade de Indaiatuba. Foram 3 medalhas de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. A Copa teve a participação de 146 atletas, de 23 equipes diferentes. Nova Odessa terminou no 5º lugar geral por equipes.

“Foi um campeonato excelente, com uma organização incrível e medalhas de premiação muito bonitas. A Equipe Viper de luta de braço esteve presente com 11 de seus atletas, e novamente conquistaram boas posições, trazendo 11 medalhas para Nova Odessa. Foi um bom resultado, já que a equipe não estava completa”, contou Luis Carlos Sabino, competidor e técnico do time.

Nesta modalidade, os atletas iniciam a disputa com as mãos amarradas – o que foi uma experiência nova para muitos competidores. Segundo o técnico, mesmo os atletas que não conseguiram medalhas tiveram um bom desempenho.

Os que conseguiram lugar no pódio foram Mariana Moura, na categoria Sênior Livre, com um ouro no braço esquerdo e outro no braço direito; o próprio Luis Sabino, na categoria Gran Master 100 kg, com um ouro no braço esquerdo e uma prata no braço direito; e Edvando Rocha com duas pratas (nos braços direito e esquerdo) na categoria Master 70 kg e um bronze no braço direito da categoria Sênior 70 kg.

O novaodessense Rodrigo Caetano também conquistou medalhas de prata nos dois braços da categoria PCD +80 kg; Vitor Mello ganhou a medalha de prata no braço direito da categoria Sub-23 70 kg; e Gabriel Felipe ficou com o bronze no braço direito da Sub-23 70 kg. Segundo Sabino, Nova Odessa poderia ter levado mais atletas – e ganhado ainda mais medalhas – se a equipe tivesse apoio financeiro privado para arcar com os custos de transporte, alimentação e inscrição.

EQUIPAMENTOS

Em março do ano passado, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer entregaram duas novas meses oficiais para a equipe de luta de braço de Nova Odessa. Agora, a equipe tem uma completa sala de treinos. O valor do investimento foi R$ 4.900,00 no total.

As mesas profissionais de ferro têm tampo de madeira, pinos laterais de 15 cm para fixação da mão durante a luta, altura de 103 cm, base de ferro redondo, tampo de 65 x 90cm, apoio do cotovelo de combate quadrado medindo 17 cm por 17cm e espessura de 4 cm, de material macio.

Os treinos da Viper acontecem no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa. Os empresários que tiverem interesse em patrocinar a equipe devem entrar em contato com Luiz Sabino, pelo WhatsApp (19) 99236-6436.

