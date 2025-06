O ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu pouco mais de 12 mil pessoas este domingo na avenida Paulista em São Paulo. De Americana, apenas a candidata a vereadora de 2024 Ana do Povo esteve presente no evento.

Por volta das 15h40 deste domingo, 29 de junho, o protesto “Justiça Já”, convocado pelo ex-presidente e pelo pastor Silas Malafaia, atingiu o pico de movimentação da Avenida Paulista, em São Paulo.

Naquele momento, segundo estimativa do Monitor do Debate Político do CEBRAP e da ONG More in Common, havia aproximadamente 12,4 mil pessoas reunidas, com margem de erro de 1,5 mil para mais ou para menos.

A contagem foi realizada com auxílio de um software de inteligência artificial especializado em análise de multidões, aplicado sobre imagens captadas por drone. Foram ao todo 34 imagens aéreas registradas das 14h às 15h40.

Ato menor do que manifestações anteriores

A adesão ao protesto deste domingo foi significativamente menor do que a de eventos semelhantes realizados ao longo dos últimos anos. Para efeito de comparação, a manifestação organizada por apoiadores de Bolsonaro em 6 de abril, também em defesa da anistia a investigados pelo 8 de janeiro, reuniu cerca de 44,9 mil pessoas, segundo contagem feita com a mesma metodologia.

