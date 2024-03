Neste sábado, dia 16 de março, o Parque Hopi Hari, conhecido como “O País Mais Divertido do Mundo”, surpreendeu seus visitantes com o relançamento da atração “Speedi ‘64”. Este evento marca mais um capítulo na série de renovações e lançamentos que têm ocorrido no parque.

Com um enredo envolvente e uma temática cuidadosamente elaborada, “Speedi ‘64” transporta os visitantes para o subúrbio de Aribabiba, mais especificamente para o Distrito 99, uma sub-região da cidade inspirada na Nova Iorque dos anos 80, com influências dos bairros Brooklyn e Harlem daquela época. A ambientação é imersiva, com paredes de tijolos, metais e cimento, evocando a atmosfera urbana e agitada da metrópole americana.

Ao adentrar a atração, os visitantes mergulham na experiência temática, que remete aos icônicos Cab Depots de Nova Iorque e Los Angeles dos anos 80. Desde lixeiras e hidrantes até pontos de ônibus e outdoors, todos os elementos contribuem para a imersão no cenário urbano da época. No interior, a sede da companhia e centro de reparos dos táxis oferecem detalhes realistas, como prateleiras de óleo e peças de reposição, antes de embarcar na plataforma para a aventura.

O trem amarelo, inspirado nos clássicos Ford Fairlane 500 e Chevy Bel-Air de 1957, conduz os visitantes por entre postes de luz, semáforos e placas de trânsito, recriando as caóticas ruas do Distrito 99. As curvas fechadas e as descidas vertiginosas garantem uma experiência emocionante e inesquecível para todos os passageiros.

O storytelling por trás de “Speedi ‘64” adiciona uma camada extra de imersão, transportando os visitantes para um período de transformação em Aribabiba. Com o aumento do turismo na região, os táxis da Speedi Kab Konpani tornaram-se essenciais para explorar a cidade após os eventos causados por um vórtice temporal. O sucesso do táxi turístico, baseado em um Chevelle de 1964, reflete o compromisso do Hopi Hari em oferecer experiências únicas e memoráveis aos seus visitantes.

Este relançamento não é uma exceção, mas sim parte de uma série de renovações e lançamentos que têm ocorrido no parque. No final de 2023, três novas atrações foram inauguradas, juntamente com o retrofit de uma das principais atrações, a Katapul. E as novidades não param por aí, com promessas de mais surpresas emocionantes no futuro próximo.

O Hopi Hari continua a reafirmar sua posição como um dos maiores parques de diversão da América Latina, oferecendo mais de 40 atrações distribuídas em cinco regiões temáticas. Localizado no município de Vinhedo, interior de São Paulo, o parque recebe visitantes de todo o Brasil em busca de diversão e aventura em um ambiente único e cativante.