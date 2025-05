A atualização das cadernetas de vacinação nas escolas estaduais e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste segue até esta sexta-feira. A estratégia é promovida pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Saúde e de Educação, e atende recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início do mês, foram administradas 615 doses em 27 escolas.

O objetivo é ampliar o acesso e a cobertura vacinal, além de incentivar a cultura da imunização e disseminar ações educativas de saúde entre os estudantes. As vacinas disponibilizadas no calendário de vacinação podem ser aplicadas, de acordo com as respectivas faixas etárias.

Até o final do mês, profissionais de saúde fazem a atualização das cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes de 11 a 15 anos, nas escolas estaduais, conforme cronograma prévio. São 35 instituições de ensino participantes, que recebem um termo de assentimento que deve ser assinado pelos pais ou responsáveis, autorizando a administração das doses.

Durante o período da iniciativa, as crianças e adolescentes da faixa etária acima comparecem em sua unidade escolar, na data informada, com a caderneta de vacina em mãos e o termo assinado, para realizar a atualização das vacinas que se encontram em atraso. O cronograma é informado aos pais ou responsáveis pela escola participante.

Além da vacinação nas escolas, no período, todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos (incluindo quem não atualizar a vacinação na escola) podem comparecer à UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da sua residência, de segunda a sexta-feira, com a caderneta de vacinação e acompanhados dos pais ou responsáveis, para atualizar as suas vacinas.

No Município, as vacinas para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de acordo com o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais da vacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163