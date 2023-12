Auditoria do TCU exclui Nova Odessa de lista de cidades supostamente atendidas pelos ‘pastores do MEC’

Relatório de auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) divulgado na última semana não traz o nome de Nova Odessa entre as prefeituras que teriam recebido recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) supostamente intermediados pelos “pastores do MEC” entre 2020 e 2022. Na verdade, Nova Odessa sequer foi contemplada ainda pelo Ministério com recursos do FNDE para a construção de nova unidade escolar, solicitados formalmente no início de 2021.

A auditoria analisou a “possível interferência de agentes privados em prol do direcionamento de transferências voluntárias do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para determinados entes federados, entre julho de 2020 e março de 2022”.

Desde que o caso veio à tona em nível nacional, em meados de 2022, a Prefeitura de Nova Odessa vem esclarecendo publicamente, e reiteradamente, que os gestores municipais não tiveram qualquer envolvimento com os personagens citados pela grande imprensa – o que pode ser comprovado agora.

O extenso relatório está disponível online para consulta pública no próprio site do TCU, em https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/526020221.PROC/%2520%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0.

O nome da cidade só apareceu no âmbito das reportagens de 2022 porque, conforme amplamente noticiado pela própria Prefeitura e pela imprensa na ocasião, Nova Odessa sediou em agosto de 2021 um dos vários “Gabinetes Itinerantes” do MEC (Ministério da Educação) e do FNDE, que ocorreram em várias regiões do Brasil.

O evento público constou da agenda oficial do MEC e foi organizado e promovido por um empresário indicado pelo próprio Ministério, praticamente sem custos à Municipalidade. Na ocasião, cerca de 70 prefeitos e secretários municipais de Educação do interior do Estado de São Paulo foram atendidos por técnicos do Fundo Nacional no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa.

Meses depois, vieram a público as denúncias do envolvimento dos “pastores do MEC” em supostos casos de liberação de recursos do FNDE, incluindo para a construção de escolas, mediante pedidos de vantagens pessoais. Desde então, a Prefeitura de Nova Odessa vem repetindo que nenhum agente público recebeu qualquer “pedido de vantagem” por parte dos pastores.

NOTA: Gestores da PMNO não sofreram pedido de vantagens indevidas por parte de “pastores do MEC”

segunda-feira, 27 de junho de 2022

http://www.novaodessa.sp.gov.br/NoticiasConteudo.aspx?IDNoticia=22303

Falta análise técnica em projetos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

01/12/2023

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/noticia/*/%2520%2520/DTRELEVANCIA%2520desc/39

