Augusto Melo está oficialmente afastado da presidência do Corinthians. Em votação realizada na noite desta segunda-feira (26), no Parque São Jorge, conselheiros do clube aprovaram o processo de impeachment.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na votação, 176 conselheiros foram a favor do afastamento, enquanto 57 votaram contra. Um voto nulo e mais duas abstenções.

Antes mesmo da reunião, o presidente do Corinthians havia feito um pronunciamento no qual admitiu a derrota e se despediu do clube. Ele estava no cargo desde 2 de janeiro de 2024.

O afastamento é imediato. Quem assume o cargo provisoriamente é Osmar Stabile, primeiro vice-presidente da diretoria.

Augusto Melo vai tentar voltar

Apesar da derrota, Augusto Melo só será afastado de forma definitiva caso os sócios do Corinthians ratifiquem a decisão de impeachment tomada pelos conselheiros do clube.

Sendo assim, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho, terá até cinco dias para convocar a assembleia geral dos associados para que o futuro de Augusto Melo seja definido. A tendência é de que a votação dos sócios seja marcada em cerca de 30 dias.

Leia + Sobre todos os Esportes