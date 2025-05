Estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas de Fortalecimento Geral, que incluem diversas atividades que visam aumentar a força e a resistência muscular. A iniciativa acontece às terças-feiras, às 7h30, no CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade) de Nova Veneza, e é aberta a todos os públicos.

A Secretária de Inclusão Social de Sumaré, Noemi Stein Sciascio, reforça a importância da atividade física como aliada da saúde e do bem-estar. “A atividade física é fundamental para melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social”, destaca.

As aulas são ministradas pelo Professor Samuel, profissional experiente e comprometido com o desenvolvimento dos alunos, auxiliando cada um a alcançar seus objetivos de saúde. A aula trabalha aspectos importantes como força muscular, flexibilidade e resistência, e é ideal para quem busca uma vida mais ativa e saudável.

Serviço:

Aula de Fortalecimento Geral Dia: todas as terças-feiras Horário: 07h30 Aberta ao público

Inscrições: CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade) – Av. Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza (Nova Veneza), Sumaré – SP