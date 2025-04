Autora do abaixo assinado, Thaís comemora 'fim do pedágio'

Autora do abaixo assinado que mobilizou mais de 22 mil pessoas da região nas redes sociais, a empresária e assessora parlmentar Thaís Aguiar comemorou a decisão do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) de cancelar o projeto.

A proposta era colocar 3 praças de pedágio na rodovia SP 304 entre Americana, Santa Bárbara e Piracicaba.

O governador Tarcísio confirmou que vai abandonar a ideia de colocar três pontos de cobrança de pedágio em Americana, SBO e Piracicaba na rodovia SP 304. Pesquisa feita pelo NM em Americana e enquete no grupo oficial do site no wpp mostraram resultados semelhantes. A população rejeitou fortemente a medida- com 90% tanto na pesquisa de campo quanto na enquete.

Foram criadas frentes parlamentares nas cidades e até na Alesp para debater o tema.

Thaís disse ao NM que considera o recuo uma vitória da sociedade da região, em especial de Santa Bárbara e de Americana, as cidades que mais seriam atingidas.

Disse a autora

“Essa vitória é do povo! O cancelamento dos pedágios na SP-304 é fruto da mobilização popular, da força das redes sociais e da coragem da população, que não se calaram diante do absurdo. Que isso sirva de exemplo: quando a população se une, conseguimos transformar decisões e mudar realidades.”

