Autores da região lançam livros no maior evento de educação da América Latina

Autores da região- A Bett Brasil 2025, maior encontro de inovação e tecnologia para a educação da América Latina, será palco do lançamento de três livros infantis assinados gente da região. A feira acontece entre os dias 28 de abril e 1º de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, com entrada gratuita para o público.

Entre os destaques está a escritora Tânia Alexandre Martinelli, de Americana, finalista do Prêmio Jabuti 2024 na categoria Juvenil. Ela autografa seu novo livro infantojuvenil “Vó Esmeralda, Carambola e Companhia”. Com mais de 50 títulos publicados ao longo de 27 anos de carreira, Tânia apresenta uma história sensível sobre laços familiares, amadurecimento emocional e os desafios das mudanças afetivas vividas por um garoto e sua avó.

Mais autores

Também de Americana, o jovem talento Eduardo Fonseca, de apenas 13 anos, estreia na literatura com o livro “Mesmices e Maluquices do Tempo”, uma narrativa envolvente sobre o primeiro dia de aula de Tad, um menino que se vê preso em uma repetição misteriosa do tempo.

Reconhecido por sua paixão por matemática, leitura e programação, Eduardo já participou do programa “Domingão com Huck” (Globo) e foi o mais jovem palestrante do TEDxCarioba 2024. Seu livro convida leitores de todas as idades a refletirem sobre paciência, autoconhecimento e superação.

A psicóloga Elvira Tomazin, de Sumaré, também faz sua estreia na literatura infantil com o lançamento de “A Borboleta Que Não Queria Voar”, inspirado em vivências pessoais com sua filha. Com delicadeza e emoção, a obra narra a história de Teté, uma borboleta que teme deixar o aconchego do lar, revelando os desafios do crescimento, da separação e da autonomia infantil. Para Elvira, que se prepara para a aposentadoria após anos como Auditora-Fiscal do Trabalho, a literatura representa um novo ciclo de afetos, memórias e reconexões.

Os três livros são publicados pela Inteligênios, que aposta na união entre literatura e tecnologia para transformar a leitura infantil em uma experiência viva, inclusiva e multissensorial. Seus títulos valorizam a diversidade das infâncias e promovem o aprendizado com afeto, escuta ativa e respeito às diferenças.

A participação dos autores da região na Bett Brasil 2025 destaca o talento regional e o compromisso com a formação de novos leitores, aproximando literatura, educação e inovação em um dos eventos mais relevantes do calendário educacional brasileiro.

Sobre a Inteligênios – Uma marca que une literatura e tecnologia para transformar a leitura infantil em uma experiência viva, acessível e multissensorial. Seus livros são interativos, inclusivos e musicais, pensados para envolver todos os sentidos e promover aprendizagem com afeto e escuta ativa. Com foco na bibliodiversidade, valoriza a pluralidade das infâncias, estimulando o pensamento crítico, a empatia e o respeito às diferenças.

Sobre a Bett Brasil 2025 – A 30ª edição da Bett Brasil, maior evento de inovação e tecnologia para a Educação da América Latina, será realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio de 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para enfrentar as inúmeras crises dos tempos atuais, a edição de 2025 propõe discussões sobre os futuros regenerativos com o tema central: “Educação para enfrentar crises e construir futuros regenerativos”.

O evento trará reflexões sobre transformar o conhecimento em sabedoria e promover o crescimento saudável e resiliente de forma contínua para o futuro. A Bett Brasil contará com a participação de mais de 450 palestrantes, entre especialistas, educadores, representantes de governo, gestores, diretores, mantenedores, formadores de opinião e influenciadores nacionais e internacionais. A entrada é gratuita.

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Mesmices e Maluquices do Tempo”

Quando: 01/05/2025 (Quinta-feira), às 10h

Onde: Estande da Inteligênios

Local: Bett Brasil 2025 (Expo Center Norte, em São Paulo)

Lançamento do livro “A Borboleta Que Não Queria Voar”

Quando: 01/05/2025 (Quinta-feira), às 15h

Onde: Estande da Inteligênios

Local: Bett Brasil 2025 (Expo Center Norte, em São Paulo)

Lançamento do livro “Vó Esmeralda, Carambola e Companhia”

Quando: 01/05/2025 (Quinta-feira), às 17h30

Onde: Estande da Inteligênios

Local: Bett Brasil 2025 (Expo Center Norte, em São Paulo)

