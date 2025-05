AVC lidera mortes no Brasil: Veja sinais e prevenção

AVC lidera mortes cardiovasculares no Brasil – especialista aponta sinais e caminhos de prevenção

Dados recentes do Portal da Transparência dos Cartórios revelam que o AVC (acidente vascular cerebral) é a principal causa de mortes cardiovasculares no Brasil e a segunda no mundo, ficando atrás apenas do infarto. Só em 2024, mais de 84 mil brasileiros perderam a vida por conta da doença.

Apesar dos avanços, o tratamento do AVC no Brasil ainda enfrenta sérias limitações. Faltam hospitais devidamente equipados, protocolos ágeis e eficientes para diagnóstico e tratamento, além de políticas públicas voltadas à prevenção e ao controle dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes e colesterol elevado.

O Dr. Elcio Pires Junior, cirurgião cardiovascular e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, está disponível para comentar os sinais de alerta e os cuidados preventivos essenciais, além de explicar os avanços na abordagem cirúrgica e nos tratamentos de emergência que podem salvar vidas e reduzir sequelas. Ele também pode falar sobre a importância da detecção precoce e do acesso rápido a centros especializados para melhorar os desfechos clínicos em casos de AVC.

Sobre o Dr. Elcio Pires Junior

Dr. Elcio Pires Junior, cirurgião cardiovascular e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, é formado em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto (2003), com especialização em Cirurgia Cardiovascular pela Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência de São Paulo (2009). Especialista em Cirurgia Endovascular e Angiorradiologia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Coordenador da Cirurgia Cardiovascular dos Hospitais da Rede D’Or São Luiz Osasco, Central Sul e Central Oeste. Coordenador da Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular do Hospital Bom Clima. Cirurgião Coordenador da Cirurgia cardíaca do Hospital Hospitalis de Barueri. Cirurgião Cardiovascular do Hospital Blanc de São Paulo e Cirurgião Cardiovascular na cidade de Campinas, nos Hospitais Beneficência Portuguesa e São Luiz Campinas.

