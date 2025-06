O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) anunciaram nesta quarta-feira (18) a obra da construção de uma nova travessia do Córrego Capuava sob a Avenida Ampelio Gazzetta, altura do Green Village, em Nova Odessa. Serão construídas duas novas linhas de 35 metros de extensão cada, de uma margem a outra do aterro que sustenta a avenida, utilizando aduelas de concreto de 3,50 por 3,50 metros de vão livre – totalizando 24,5 metros quadrados de vão livre para o escoamento das águas do córrego.

A obra da nova travessia foi viabilizada junto ao Governo do Estado de São Paulo, através da Casa Militar e Defesa Civil Estadual, está orçada em R$ 1,95 milhão e vai resolver definitivamente os problemas de alagamento no trecho – bem como os riscos trazidos pelo antigo processo erosivo do talude inferior da avenida, causado pela insuficiência da rede de galerias que existe hoje no local.

O convênio para a realização da obra será assinado pelo prefeito novaodessense no próximo dia 25, no Palácio dos Bandeirantes, junto ao governador Tarcísio de Freitas ao chefe da Casa Militar e coordenador de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Obra importante

“É uma grande obra para Nova Odessa, uma intervenção muito importante que viabilizamos junto ao governador Tarcísio de Freitas tanto na área de drenagem, eliminando os constantes alagamento da avenida, quanto a erosão logo abaixo, que poderia colocar em risco a própria via pública. Só temos que agradecer mais uma vez ao governador, ao coronel Henguel e ao assessor especial da Casa Civil, Ricardo Molina, que nos ajudou nesta parceria”, afirmou o prefeito Leitinho.

O processo erosivo surgiu há cerca de 12 anos no ponto em que a Avenida Ampelio Gazzetta passa sobre o Córrego Capuava – e onde o córrego é canalizado sob a avenida. Por motivos desconhecidos, a construção de uma nova travessia no local não foi exigida pela gestão municipal da época, no âmbito das obras de implantação do Corredor Metropolitano Noroeste, de modo que o problema só aumentou com o tempo.

Segundo a Secretaria de Obras, desde 2023, com a ocorrência de novos alagamentos periódicos e o consequente agravamento gradual da situação, a Prefeitura acionou a Defesa Civil do Estado para a obtenção de recursos para viabilizar a construção de uma nova passagem e canalização de maior diâmetro, com a utilização de aduelas de concreto.

Defesa Civil

Desde então, a Secretaria de Obras e a Defesa Civil Municipal vinham avançando nesta parceria com a Defesa Civil do Estado para a obra definitiva, de reconstrução do talude e canalização do córrego. O Município já havia, inclusive, obtido as autorizações ambientais da Cetesb.

Paralelamente, no final de março, as equipes da Secretaria Municipal de Obras promoveram uma intervenção paliativa no local. Foi feita a contenção do talude danificado da avenida, com rochas de grande tamanho. Há no local, inclusive, um acesso construído para que as máquinas cheguem ao canal do córrego, de onde podem posicionar as rochas.

“É a ‘rampa’ de pedras a partir do nível da avenida que pode ser vista no local para ser utilizada sempre que necessário, e que não deve ser confundida com o processo erosivo em si. O local não corre risco imediato de desmoronamento e segue sendo monitorado diariamente pelos órgãos municipais, principalmente quando chove forte”, completou o secretário de Obras do Município, Gustavo Valente.