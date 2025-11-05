O Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras) de Santa Bárbara d’Oeste encaminhou, nesta segunda-feira (3), 16 aves para novos lares: os zoológicos municipais de Ribeirão Preto e Guaíra e o Zoo Sonho de Criança, em Pitangueiras. Os animais estavam no Cetras há mais de um ano, após terem sido resgatados das queimadas que atingiram a região de Ribeirão Preto em setembro de 2024.

Entre as espécies estão arara-azul, araracanga, arara-vermelha, periquito-de-colar – espécie exótica –, papagaio-verdadeiro e papagaio-charão.

Na última sexta-feira (31), a Fundação Lymington, de Juquitiba (SP), retirou três araras-azuis e seis ararajubas, que passarão por um processo de reabilitação para posterior soltura, por serem espécies ameaçadas. Na próxima segunda-feira (10), novas aves serão transferidas para o Animália Park, em Cotia.

Segundo o biólogo do Cetras, Guilherme Rubio, a maior parte das cerca de 220 araras recebidas após as queimadas já foi encaminhada para novos espaços.

“As araras que chegaram ao Cetras vieram de criadouros, então muitas não podem mais ser reintroduzidas na natureza, pois já viviam em cativeiro. Mas estão recuperadas e sendo destinadas a empreendimentos de fauna devidamente autorizados e cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL)”, explicou o biólogo. “Essas transferências só ocorrem mediante autorização e cumprimento de todos os procedimentos legais.”

Outro local que recebeu animais recuperados foi o Mantenedouro de Fauna Silvestre Bichomania, também em Cotia.

Objetivo

O Cetras tem como objetivo acolher, tratar e reabilitar animais silvestres, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Após triagem e atendimento por veterinários e biólogos, os animais são avaliados para retorno à natureza ou destinação a empreendimentos ambientais e programas de educação ambiental devidamente autorizados.

Os primeiros animais recebidos pelo centro foram as cerca de 220 aves das espécies arara-canindé, arara-piranga, arara-azul-grande, arara-vermelha, arara-híbrida, ararajuba, papagaio-verdadeiro, papagaio-papa-cacau, papagaio-do-peito-roxo, papagaio-do-mangue e papagaio-da-serra, transferidas do Oeste Paulista após os incêndios.

Atualmente, o Cetras também abriga e recupera outras espécies, como tucanos, cachorro-do-mato, gaviões, saguis, gambás e cobras.

O Cetras funciona no Centro Ecológico de Santa Bárbara (CESB), localizado na Rua da Cachoeira, 1220, no bairro São Joaquim, e atende pelo telefone (19) 3455-5081. O espaço não é aberto para visitação.