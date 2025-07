Ávila faz nova Roda de Conversa com Mães Atípicas

O gabinete do vereador Celso Ávila (SDD) realizou, no último sábado (28), mais uma edição da Roda de Conversa com Mães Atípicas, em parceria com o GRUMAA (Grupo de Mães e Amigos dos Autistas) e apoio da Igreja do Nazareno de Santa Bárbara d’Oeste.

O encontro, que já se tornou uma atividade fixa no calendário do gabinete, tem proporcionado um espaço acolhedor de escuta, troca de experiências e fortalecimento mútuo entre mães de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências.

A cada edição, o grupo ganha novos integrantes e o apoio de profissionais especializados nas áreas de saúde, educação e assistência social, que contribuem com informações, orientações e acolhimento, enriquecendo ainda mais os encontros.

“A Roda tem crescido não só em número, mas também em qualidade. Estamos recebendo mães que chegam pela primeira vez buscando apoio, assim como profissionais que se colocam à disposição para agregar. Isso mostra que estamos no caminho certo, promovendo diálogo e construindo pontes”, afirma Ávila.

A próxima roda de conversa será no dia 26 de julho, com participação gratuita, mas é importante confirmar presença via WhatsApp para melhor organização do espaço e acolhimento, conforme informações a serem disponibilizadas nas redes sociais do gabinete do vereador Celso Ávila.

