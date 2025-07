Avó perdeu a guarda. Em audiência de conciliação realizada nesta segunda-feira, 30 de junho de 2025, a Justiça decidiu que Murilo Huff, pai de Léo, ficará com a guarda provisória do menino de 5 anos até o fim do processo judicial.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, perdeu temporariamente a guarda do neto, que já se mudou para a casa do pai, recentemente reformada.

Durante a audiência no Fórum de Goiânia, Murilo solicitou a guarda unilateral e apresentou comprovantes de despesas mensais com o filho, que somam cerca de R$ 15 mil, rebatendo alegações de inadimplência. Ele também afirmou que pretende manter a convivência de Léo com a família materna.

Avó fez rifa com itens de cantora

A situação ganhou ainda mais repercussão após viralizar nas redes um vídeo de Dona Ruth promovendo rifas de itens pessoais de Marília, como um violão e o carro da cantora, por apenas R$ 2, com a justificativa de arrecadar fundos para o Instituto Marília Mendonça.

A atitude foi amplamente criticada por internautas, que a acusam de transformar o perfil da artista “em uma feira do rolo” e não preservar esses itens para recordação do pequeno Léo.

A disputa, que envolve a guarda de Léo e um espólio estimado entre R$ 300 e R$ 500 milhões, segue em segredo de Justiça. O menino é o único herdeiro da cantora, que morreu tragicamente em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais.

Leia + sobre diversão e arte