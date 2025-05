Azul pede recuperação judicial nos EUA; veja como ficam voos

A companhia aérea Azul protocolou nesta quarta-feira (28) pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A operação se chama Chapter 11. As ações da empresa caem 40% em Nova Iorque. No final da pandemia, a Gol estava em crise e sua compra pela Azul era dada como certa.

A companhia afirmou que todos os voos estão mantidos e que o programa de fidelidade da empresa está mantido sem qualquer alteração.

A medida ocorre após a dívida da companhia alcançar R$ 31,35 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 50,3% em relação ao mesmo período de 2024.

A Azul vinha enfrentando dificuldades para levantar recursos no mercado sem a proteção da Corte americana, tendo conseguido captar cerca de US$ 1,6 bilhão em negociações com credores e investidores.

Fala o CEO da Azul

“Tomamos a decisão estratégica de iniciar uma reestruturação financeira voluntária com um movimento proativo para otimizar a nossa estrutura de capital – que foi sobrecarregada pela pandemia da Covid-19, turbulências macroeconômicas e por

problemas na cadeia de suprimentos da Aviação”, afirmou John Rodgerson, CEO da companhia.

