O 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), sediado em Piracicaba, prendeu nesta quarta-feira (11) um homem de 47 anos por tráfico de drogas na Vila Santa Inês, em Americana. A operação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 600 gramas de entorpecentes, entre maconha e cocaína, além de uma arma de fogo de fabricação caseira, duas balanças de precisão e objetos usados na preparação e distribuição das drogas.

A ação foi realizada após uma denúncia anônima que apontava o armazenamento de drogas e armas em uma residência na Rua Manoel Bandeira. No local especificado, os policiais encontraram o portão entreaberto e perceberam um homem tentando fugir pelo corredor da casa carregando alguns objetos. Em seguida, ele foi alcançado pelos PMs e acabou detido no banheiro.

Segundo informaçõse do Baep, durante a abordagem os policiais localizaram com o suspeito três porções de maconha e uma faca de cozinha. Com apoio do canil, o cão farejador Colt, foi encontrado um tijolo de maconha no imóvel. E em buscas pela residência, foram encontradas mais 31 porções de maconha, 16 microtubos e um papelote de cocaína dentro de um guarda-roupas, além da arma artesanal e as balanças de precisão.

De acordo com a PM, o homem disse ter recebido a droga como pagamento por serviços de fracionamento, além de R$ 1.500 em dinheiro. No entanto, ele não revelou a identidade do suposto fornecedor. O homem foi levado à delegacia de Americana e autuado em flagrante por tráfico de drogas.