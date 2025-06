A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato dos Aposentados, realiza o Baile para a Pessoa Idosa no dia 25 de junho (quarta-feira), das 14h às 18h, no Centro de Integração e Valorização do Idoso (Civi) “João Batista Inocentini”, localizado à Rua Major Redher, 650, Vila Jones. O evento tem entrada gratuita.

A programação inclui uma apresentação especial da Banda Municipal de Americana, que apresentará um repertório junino, seguida pelo baile comandado pelo músico Vado Negri. Para garantir a animação de todos, os participantes contarão com o apoio de personal dancers.

“Estamos felizes em apoiar a realização deste evento por meio da participação da Banda Municipal, que encanta todos onde se apresenta. O repertório junino preparado pelo grupo promove e resgata a afetividade pela cultura brasileira, trazendo canções conhecidas e queridas por grande público”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A realização do evento conta com recursos destinados por emenda impositiva da vereadora Talitha De Nadai.

