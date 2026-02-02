O Bloco do Croco confirma o Baile do Croco 2026 em Americana, mantendo o formato que o público já ama: concentra, mas não sai. A festa acontece no sábado de Carnaval, 14 de fevereiro, a partir das 15h, na Kalango Cervejaria (Av. de Cillo, 895), com entrada gratuita.

O evento contará com estrutura completa, decoração temática, segurança, banheiros, praça de alimentação, chopp gelado e drinks, tudo pensado para receber foliões de todas as idades com conforto e alegria.

A grande atração da tarde é Maikão e banda ao vivo, com um super show cheio de swing, energia e brasilidade. Maikão é cantor e percussionista, conhecido pela presença de palco contagiante e pela mistura envolvente de samba, axé, música popular brasileira e ritmos carnavalescos, fazendo todo mundo dançar do começo ao fim. Um show vibrante, participativo e com a cara do Carnaval.

Festa

Completando a festa, o DJ Viny Blanco assume as pick-ups, garantindo uma trilha sonora animada e plural, do jeitinho que o Carnaval pede.

Em 2026, o Bloco do Croco reafirma sua proposta de um Carnaval popular, democrático e acessível, fortalecendo a cultura local e transformando Americana em ponto de encontro da folia.

Mais informações sobre o evento e sobre a agenda do bloco podem ser acompanhadas pelo Instagram @crocodilogangue, no site www.ganguecrocodilo.com.br ou pelo WhatsApp (19) 99586-6071.