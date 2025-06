Equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realizam, na manhã desta terça-feira (17), o reparo de uma subadutora localizada na Rua Julio Prestes, esquina com a Avenida Campos Salles.

Para a execução do serviço, foi necessário interromper o bombeamento de água no Reservatório R2, situado na Praça Liráucio Gomes, no Centro, responsável pelo abastecimento da região.

Os bairros Vila Amorim, Vila Massucheto, Vila Jones, Vila Louricilda e adjacências podem ser afetados com a interrupção no fornecimento de água.

Água volta a tarde

A previsão é de que o reparo seja concluído até as 16h desta terça, segundo a autarquia.

Americana promove curso de compostagem em hortas urbanas

A programação do Mês do Meio Ambiente em Americana segue nesta segunda (16) e terça-feira (17) com o curso de Compostagem em Hortas Urbanas, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. A atividade conta com a parceria da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), da Casa da Agricultura, do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e da Faesp (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo).

Participam do curso 12 agricultores. A atividade é gratuita e ministrada pelo gestor ambiental Jaime Marcelo de Oliveira Silva, no espaço da Associação dos Produtores Urbanos do Bairro Antônio Zanaga e Americana (APRUZA), localizado na Rua Cleomenes Campos, 205 – Antônio Zanaga.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância da capacitação para fortalecer a prática sustentável na produção de hortaliças. “O curso aprimora o trabalho de quem já atua na horticultura e também apresenta a técnica a quem deseja conhecê-la. A compostagem incentiva práticas sustentáveis, e a parceria com a CATI e o Senar foi fundamental para a realização da atividade”, afirmou.

