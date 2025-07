Pfizer dobra resultados no Brasil no primeiro semestre de 2025

Com um crescimento em todo o portfólio, a Pfizer dobrou seus resultados no Brasil no primeiro semestre de 2025 – na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados comerciais internos da Pfizer Brasil levam em conta toda as operações da empresa no País.

“Nossos resultados refletem o intenso trabalho de melhoria da nossa eficiência operacional que realizamos no último ano, marcado pelo fortalecimento da estrutura de customer facing da Pfizer no Brasil, reforçando nossa cultura de resultados, alta performance e excelência”, diz o executivo Alexandre Gibim, à frente da presidência da Pfizer Brasil desde o início de 2024.

“O crescimento também está relacionado à força de produtos inovadores lançados recentemente no Brasil, como as vacinas Abrysvo (para prevenção de infecções pelo vírus sincicial respiratório) e Prevenar 20 (que oferece a mais completa proteção contra as doenças pneumocócicas, já que 5 de seus 7 sorotipos adicionais não estão contidos em nenhuma outra vacina pneumocócica conjugada aprovada no Brasil”, complementa.

Maior mercado da Pfizer na América Latina, o Brasil tem participação importante no trabalho de pesquisa científica da companhia. O valor dos investimentos em estudos clínicos no País tem sido crescente nos últimos anos, passando de US$ 11,85 milhões, em 2022, para US$ 12,33 milhões no ano seguinte – e chegando a US$ 13,31 milhões em 2024.

Atualmente, o Brasil participa de 47 estudos clínicos da Pfizer, em parceria com 332 centros de pesquisa, atuando em áreas essenciais, tais como oncologia, hematologia, vacinas, doenças infecciosas e cardiovasculares.

Concentrando mais de 40% dos investimentos em estudos clínicos no Brasil, o segmento de oncologia constitui uma das prioridades da companhia em todo o mundo: 55 do total de 108 programas do pipeline global da Pfizer estão focados no desenvolvimento de soluções inovadoras para o enfrentamento do câncer, com o objetivo de avançar no combate a tumores desafiadores – seja pelas elevadas taxas de mortalidade (como o câncer de pulmão e o câncer colorretal), ou pela elevada prevalência (a exemplo dos tumores de próstata e mama).

No Brasil, um dos destaques mais recentes da oncologia Pfizer é a combinação inédita de medicamentos para um tipo agressivo e desafiador de câncer de próstata avançado, tratamento que acaba de ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Trata-se da terapia combinada de Talzenna (talazoparibe) com enzalutamida, desenvolvida pela Pfizer e indicada para o estágio mais avançado da doença (fase metastática), em pacientes com tumores que continuam a crescer mesmo após a realização do bloqueio hormonal.

Novartis está entre as 15 empresas mais sustentáveis do mundo, segundo ranking da TIME Levantamento destaca a companhia como 11º no índice geral que avalia empresas com melhores práticas de sustentabilidade, governança e responsabilidade social A farmacêutica suíça Novartis, focada em medicamentos inovadores, está entre as 15 empresas mais sustentáveis do mundo, segundo o World’s Most Sustainable Companies of 2025, índice global que avalia empresas com melhores práticas de ESG. O índice, publicado pela revista TIME em parceria com a empresa de dados Statista, classifica as 500 empresas mais sustentáveis do mundo, tendo como base informações de 2023. O objetivo é destacar organizações que estão liderando práticas ambientais e sociais responsáveis, mesmo diante de desafios como tarifas comerciais, mudanças em incentivos governamentais e pressões nas cadeias de suprimentos. A Novartis, que está na 11ª posição da lista, recebeu destaque por implementar reutilização de águas residuais nas instalações no Egito e Áustria, e desenvolver projetos de recuperação de solventes químicos na Suíça. O relatório avaliou métricas como a adesão a iniciativas como o Pacto Global da ONU, intensidade de emissões no meio ambiente, uso de energia renovável, gestão de resíduos, diversidade de gênero na liderança e rotatividade de funcionários. Por fim, o levantamento também considerou a presença em rankings de ESG, transparência das companhias e relatórios alinhados a padrões internacionais. “Esse reconhecimento nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso em agir de forma ética, responsável e sustentável. Na Novartis, entendemos que cuidar da saúde das pessoas também exige cuidar do planeta. Por isso, alinhamos nossas iniciativas ambientais com elevados padrões de governança e com o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Essa é a base que sustenta nosso propósito de reimaginar a medicina para melhorar e prolongar a vida das pessoas”, afirma Sylvester Feddes, presidente da Novartis Brasil. ESG na Novartis Brasil No Brasil, a Novartis também implementa diversas iniciativas voltadas para promoção da sustentabilidade ambiental. Hoje, a energia utilizada pela companhia em São Paulo é 100% renovável, proveniente de fontes solar e eólica. Além disso, a empresa também utiliza água de reuso em seus processos e atualmente não faz mais uso de plástico em suas operações. No ano passado, a empresa deu início a um programa de frota híbrida, que até o final de 2028 visa transformar toda a frota de carros nacional em veículos híbridos, reduzindo as emissões de carbono. Em 2021, a Novartis iniciou no Brasil um programa de logística reversa que hoje é referência no setor, já tendo coletado cerca de 20 toneladas de medicamentos em desuso, que são destinados ao descarte correto.

Leia + sobre economia, emprego e mercado