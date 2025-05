O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está com estoques baixos, necessitando de todos os tipos sanguíneos. A adesão de novos doadores, juntamente com aqueles que já colaboram com a unidade, é fundamental para atender pacientes que necessitam de tratamento para doenças graves, cirurgias e emergências.

A unidade convida todos os cidadãos com idade entre 16 e 69 anos (acima de 60 anos, desde que já sejam doadores), em boas condições de saúde, a se tornarem doadores.

A doação de sangue é um ato simples, seguro e que pode salvar vidas, beneficiando até quatro pessoas com cada doação. Não é preciso fazer agendamento para realizar a doação.

O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Critérios para a doação:

– Não estar em jejum

– Estar bem de saúde

– Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação

– Não fumar duas horas antes

– Pesar mais de 50 kg

– Ter idade entre 16 e 69 anos (jovens de 16 e 17 anos devem comparecer acompanhados do responsável legal)

– Permanecer em repouso por pelo menos seis horas na noite anterior à doação

– Evitar o consumo de alimentos gordurosos

– Apresentar documento com foto

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.