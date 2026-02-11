Iniciativa socioambiental no Hospital Municipal de Americana ajuda a reverter recursos para crianças em tratamento contra o câncer

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, agora é ponto oficial de arrecadação do projeto solidário Tampinhas que Curam. A iniciativa socioambiental, totalmente voluntária, arrecada tampinhas plásticas e lacres de latinhas e reverte os recursos obtidos com a reciclagem em assistência médica, psicológica e financeira para crianças em tratamento contra o câncer.

A população pode contribuir juntando tampinhas plásticas e entregando diretamente na caixa de coleta do Banco de Sangue do HM. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, em prédio anexo ao Hospital Municipal, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

“Pedimos a colaboração de toda a população de Americana para que traga suas tampinhas e nos ajude nessa iniciativa solidária. Nem todos podem contribuir financeiramente com esse tipo de causa, mas todos nós produzimos resíduos no nosso dia a dia, e separar tampinhas plásticas para doação é uma forma acessível de ajudar a salvar vidas e ainda cuidar do meio ambiente”, destaca a biomédica do Banco de Sangue, Raquel Rosolen.

Além de ajudar crianças em tratamento oncológico, a ação também promove a sustentabilidade, evitando o descarte inadequado desses materiais e incentivando a reciclagem.

Gesto

“Esse gesto simples gera um impacto social e ambiental muito importante. Cada tampinha faz a diferença na vida dessas crianças e de suas famílias. Quanto maior o número de doações, maior será o apoio oferecido às crianças em tratamento oncológico”, reforça o diretor do HM, Ruy Santos.

Desde sua idealização, em 2021, o projeto Tampinhas que Curam já coletou mais de 270 toneladas de tampinhas plásticas e oito toneladas de lacres de latinhas, beneficiando mais de 3,5 mil crianças. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo site www.tampinhasquecuram.com.br.

“Essa parceria reforça o papel do Hospital Municipal como um espaço de cuidado que vai além do atendimento clínico. Ao abrirmos as portas do nosso Banco de Sangue para esse projeto, estamos unindo a saúde pública à solidariedade da nossa população, para amparar crianças que enfrentam uma batalha tão difícil. É um convite para que o cidadão de Americana, que já é muito participativo, transforme um hábito simples de reciclagem em um suporte direto e real para quem mais precisa”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.