O Banco do Povo Paulista de Sumaré movimentou R$ 71.763,61 em crédito para microempreendedores e pequenos negócios entre os dias 5 e 30 de maio de 2025. O valor representa um importante impulso à economia local e demonstra o compromisso da Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, em fortalecer o empreendedorismo na cidade.

Durante o período, a equipe do Banco do Povo realizou 106 atendimentos a empreendedores sumareenses, sendo 37 presenciais e 69 via canais digitais como WhatsApp, telefone e e-mail. O atendimento ágil resultou na formalização de cinco operações de crédito, com valores liberados entre R$ 3.800 e R$ 21 mil.

Além da liberação de crédito, a unidade também intensificou o contato com clientes inadimplentes, como estratégia para reduzir a dívida ativa do município junto ao Programa, atualmente estimada em R$ 130.796,00. A ação visa garantir a sustentabilidade do microcrédito na cidade, permitindo que mais empreendedores tenham acesso aos recursos futuramente.

“A atuação do Banco do Povo Paulista de Sumaré tem sido fundamental para impulsionar o empreendedorismo e fortalecer a economia do nosso município. Por meio de um atendimento próximo, humanizado e eficiente, conseguimos oferecer crédito acessível ao pequeno empreendedor, que gera renda, movimenta o comércio local e contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade”, destacou Ed Carlo, secretário de Desenvolvimento Econômico.

O Banco do Povo Paulista é um programa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Sumaré, que oferece microcrédito produtivo com condições acessíveis para quem deseja iniciar ou expandir seu negócio.

Serviço

Banco do Povo Paulista – Unidade Sumaré

– Praça da República, nº 203 – Centro – Sumaré

– E-mail: [email protected]

– Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Contatos com os Agentes de Crédito:

– (19) 99648-4345 – Ângela

– (19) 97102-9255 – Fernanda

– (19) 3903-4231 – Ramal 23