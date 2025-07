Entre os 1.053 atendimentos registrados pelo Procon Americana em junho, tanto presenciais como por telefone, a maioria das reclamações está relacionada a serviços financeiros. As instituições mais citadas foram Bradesco, BMG, Agibank e Daycoval. Em seguida, aparecem operadoras de telefonia móvel como Tim, Claro, Telefônica Brasil e Desktop, além da CPFL e do Grupo Casas Bahia.

As principais queixas contra os bancos envolvem contratação de cartões de crédito, problemas com conta corrente e crédito consignado. Também foram registradas reclamações nos segmentos de saúde (9), produtos (10), educação (4) e outros serviços diversos.

“Registramos as queixas também pela internet, e todos os canais do Procon são gratuitos. Visamos proteger a pessoa de práticas comerciais abusivas, enganosas e desleais, buscando soluções amigáveis para os problemas”, afirmou o diretor do órgão, Estevão Luis Cardoso Pavan.

O Procon Americana funciona nas dependências da Prefeitura, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 151.