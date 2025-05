A Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, vinculada à Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou, nesta sexta-feira (9), uma apresentação especial na Creche Wanda Polo Müller, no Parque da Liberdade, em Americana.

As famílias foram convidadas a prestigiar a atividade alusiva ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (11). Na sequência, participaram de um café da manhã organizado pela gestão escolar, com o apoio de empresas e membros da comunidade.

“A Banda Municipal encanta a todos por onde passa e na Creche Wanda, não foi diferente. Os músicos executaram composições ligadas ao repertório das crianças e de suas famílias”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O gestor da Creche Wanda Polo Müller, Julio Cesar dos Santos, destacou a qualidade musical da apresentação. “É bonito ver as emoções que a música de qualidade faz brotar no rosto das pessoas. Agradeço a Secretaria de Cultura e Turismo e a Banda por proporcionarem este momento”, disse.

Em maio, a Banda Municipal também faz uma série de cinco apresentações do Concerto Didático em escolas da rede municipal de Educação, na creche e nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) Prof. Oniva de Moura Brizola, no bairro Antônio Zanaga; Anísio Spínola Teixeira, no São Jerônimo; Prof. Philomena Magaly Makluf Rossetti, no São Vito e Prof. Maria Nilde Mascellani, no Jaguari.