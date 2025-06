A Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” faz uma apresentação especial na próxima terça-feira, 1º de julho, às 19h, na praça onde está localizada a Igreja Matriz de Santo Antônio, conhecida como Matriz Velha, no Centro de Americana, durante a abertura do período do Jubileu de 125 anos da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Na ocasião, a Prefeitura de Americana também entrega a revitalização da praça, que recebe uma série de serviços de zeladoria.

O evento é realizado pela administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em comemoração aos 125 anos de criação da paróquia e aos 150 anos de Americana, como lembra o secretário Vinicius Ghizini. “Nós da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi estamos muito felizes em participar deste momento histórico e de celebração do padroeiro da cidade. A Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua é um dos importantes pontos turísticos de Americana e representa a tradição do povo americanense”, destaca.

A programação preparada pela Basílica de Santo Antônio de Pádua inclui uma série de apresentações culturais e religiosas promovidas a partir do dia 1º, todas abertas ao público. No domingo, 6 de julho, às 10h, tem início o Tríduo Jubilar com a missa presidida pelo pároco e reitor Padre Cássio Roberto Rossette. No dia 13, às 10h, a missa será presidida por Dom João Inácio Müller, arcebispo de Campinas (SP). No dia 20 (domingo), às 10h, a missa será celebrada por Dom José Carlos Brandão Cabral, bispo emérito de São João da Boa Vista (SP).

A Solene Missa de 125 Anos e Sagração do Altar acontece em 27 de julho (domingo), às 18h, e será presidida por Dom José Roberto Fortes Palau, bispo diocesano de Limeira (SP). Também está na programação o Cerco de Jericó na Basílica, diariamente, entre os dias 13 e 19 de julho.

Revitalização da Praça da Matriz

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e de Meio Ambiente, está revitalizando a praça com o objetivo de tornar o espaço mais acolhedor tanto para os moradores quanto para os frequentadores do comércio na região central. As melhorias incluem a substituição de bancos, pintura de guias e da escadaria, manutenção elétrica no sistema de iluminação em LED, poda de árvores e paisagismo.

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP