A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, convida a população para um espetáculo musical inesquecível: a Banda Sinfônica Municipal Dorival Gomes Barroca apresenta neste domingo (15), às 17h, no Shopping ParkCity, um concerto especial em homenagem ao Dia dos Namorados. A apresentação gratuita será realizada na Alameda do shopping, oferecendo ao público um momento de arte, emoção e celebração ao amor.

Composta por 34 músicos, a Banda Sinfônica está sob a regência do maestro Alcimar de Souza, que destaca a proposta artística do concerto: “Preparamos um repertório cuidadosamente selecionado para tocar o coração do público. Vamos da leveza do pop à força do rock sinfônico, passando por melodias que marcaram gerações. É um presente da música para os apaixonados e para todos que apreciam arte de qualidade”, afirma o maestro.

O programa inclui arranjos de grandes nomes da música internacional e nacional, como Coldplay, Queen, Amy Winehouse e Herb Alpert, além de obras icônicas como Happy, Lady Sings Pop e o clássico nordestino A Vida do Viajante, que representa a alma musical brasileira. O concerto promete uma atmosfera única, com brilho orquestral, energia rítmica e momentos de pura emoção.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira, enfatiza o papel da Banda Sinfônica no cenário cultural da cidade: “É uma honra contar com músicos tão talentosos representando Sumaré em uma apresentação especial como esta. Celebrar o amor por meio da música reforça nosso compromisso com o acesso à cultura e a valorização dos nossos artistas locais. Convidamos todas as famílias para prestigiar esse momento de especial”.

A formação instrumental da Banda Sinfônica Municipal contempla madeiras, metais e percussão, reunindo músicos experientes e apaixonados por sua arte. O evento no Shopping ParkCity integra a programação cultural do município e reforça a parceria entre o poder público e os espaços de convivência urbana, levando a música a todos os cantos da cidade.

