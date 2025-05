Mantida pela Prefeitura, Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss realiza nesta semana mais duas apresentações especiais para marcar este mês de aniversário de 120 anos de fundação de Nova Odessa – e os 38 anos da própria Banda. Novamente, a corporação municipal vai utilizar como “palco” as tradicionais Feiras Noturnas da cidade.

Começando a programação de maio, a Banda Municipal se apresentou na Feira Noturna do Jardim Santa Rita e Região, na última sexta-feira, e na Feira Livre do Centro, no sábado de manhã.

Fechando o cronograma, nesta quarta-feira (dia 14) os músicos se apresentam na Feira Noturna do Jardim Santa Luiza (que compreende os jardins Santa Luíza, Triunfo, Nossa Senhora de Fátima, Terra Nova e Residencial Fibra), e na Feira Noturna da Rodoviária Municipal, na quinta-feira (dia 15). Ambos os dois shows gratuitos começam às 19h30.

“Estamos levando às feiras um repertório popular, com músicas brasileiras e músicas internacionais. Também estamos homenageando as mães, com grandes clássicos de Alcione, Roberto Carlos e Roupa Nova, entre outros grandes nomes da música popular brasileira. Em maio, também comemoramos o aniversário da Banda”, explicou o maestro Marco Almeida Jr.

Tradição

A como já é tradição na cidade, a Banda Sinfônica Municipal ainda fará parte da programação da Festa de Aniversário de Nova Odessa, no final do mês – cuja programação será divulgada ainda nesta semana pela Prefeitura, através do Departamento de Cultura e Turismo.

“A expectativa para estas apresentações é sempre de uma grande festa, comemorando não só o aniversário da cidade, mas também os 38 anos da nossa corporação. E estar perto da população é um grande prazer para os músicos, pois é o público que nos motiva a fazermos o que fazemos”, completou o maestro.

Para o responsável pelo Departamento de Cultura de Nova Odessa da Prefeitura, Lucas Frigeri, este é apenas o início da ampla programação de aniversário da cidade. “Nova Odessa completa 120 anos neste mês de maio e nada mais justo do que uma comemoração especial. São atrações para toda a família”, afirmou.

Para saber mais, aguarde os detalhes da Festa de Aniversário de 120 de Nova Odessa e acompanhe as redes sociais da Prefeitura, disponíveis em https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/.

A banda

Criada em 1987, a Banda Sinfônica de Nova Odessa foi nomeada “Professor Gunars Tiss” em 1998. Mantida pela Prefeitura, se consolidou como uma referência cultural da cidade. Foi nove vezes campeã estadual (1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004) e bicampeã nacional de bandas (1999 e 2000). Em 1997, sagrou-se campeã do Concurso Pró-Banda, da Secretaria de Cultura de São Paulo.

Em maio de 2001, lançou seu primeiro CD, “Encontro com a Música”, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Em 2006, lançou o segundo CD, “A Música Modo Quartal do Nordeste Brasileiro”, com obras do compositor Normando Carneiro da Silva. Em 2007, veio o terceiro álbum, em parceria com a Funarte, servindo de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura.

Atualmente, a Banda Sinfônica Municipal conta com 37 integrantes. Seu repertório é eclético, indo do erudito ao popular e abrangendo todos os gêneros musicais. Além das apresentações na cidade, participa de diversos eventos regionais, estaduais e nacionais, levando o nome de Nova Odessa para todo o Brasil.