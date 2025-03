A Secretaria de Cultura e Turismo de Sumaré anuncia a abertura da temporada de concertos musicais de 2025 da Banda Sinfônica Municipal “Dorival Gomes Barroca”. O evento inicial será no dia 26 de março, às 20h, no Anfiteatro Dirce Dalben, localizado na Av. Brasil, 1.111, Nova Veneza. A entrada é gratuita para toda a comunidade.

Sob a regência do maestro Jair dos Santos, a Banda Sinfônica de Sumaré, composta por 34 músicos talentosos, preparou um repertório eclético e emocionante, que promete encantar o público. O concerto contará com quatro peças de renome, que vão do brilho orquestral à intensidade dramática, proporcionando uma experiência única aos espectadores.

“Estamos muito felizes em dar início à temporada de 2025 da Banda Sinfônica de Sumaré. Este concerto promete ser uma noite inesquecível, que irá tocar os corações de todos os presentes. A música é uma ferramenta poderosa para conectar as pessoas”, destaca Cecília Teixeira, secretária de Cultura e Turismo.

O maestro Jair dos Santos também expressou seu entusiasmo. “A Banda Sinfônica de Sumaré está muito bem preparada para essa temporada. Temos um repertório diversificado que promete agradar a todos os gostos. Cada peça foi escolhida com muito cuidado para proporcionar uma experiência sonora única, e estamos ansiosos para compartilhar isso com o público de Sumaré”, afirmou.

A Banda Sinfônica Municipal de Sumaré “Dorival Gomes Barroca” é um marco cultural da cidade, criada em 1987 para promover a música e integrar a comunidade. Em 1990, recebeu o nome do maestro Dorival Gomes Barroca (Pico Barroca), grande incentivador do projeto. Em 2008, passou a ser reconhecida como banda sinfônica, simbolizando seu crescimento e profissionalismo. Com um repertório diversificado entre música erudita e popular, a banda se tornou referência em educação musical, inclusão social e cultura, tocando gerações e levando o nome de Sumaré a diversos palcos. Mais que uma banda, é um símbolo de identidade e transformação social.