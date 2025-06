A tarde da última terça-feira (3) foi especial para os alunos da Escola Municipal Sabidinho. O motivo foi a apresentação da Banda Sinfônica Municipal Dorival Gomes Barroca, que realizou um concerto didático com o objetivo de apresentar aos estudantes os principais instrumentos e famílias musicais que compõem uma banda sinfônica.

A ação faz parte das estratégias de formação cultural nas escolas, em consonância com o plano de governo da Prefeitura de Sumaré, liderada pelo prefeito Henrique do Paraíso e pelo vice-prefeito André da Farmácia, que preveem o fomento à cultura desde a base escolar como instrumento de inclusão, aprendizado e desenvolvimento humano.

Durante o concerto, os 34 músicos da Banda Municipal, sob regência do maestro Alcimar de Souza, iniciaram a apresentação com o tradicional processo de afinação dos instrumentos. Em seguida, os estudantes foram conduzidos por uma verdadeira aula musical interativa, com explicações sobre as diferentes famílias de instrumentos: madeiras, metais e percussão. Cada segmento foi introduzido com explicações dinâmicas e execução de trechos musicais, despertando o interesse e o encantamento das crianças.

Instrumentos

Entre os instrumentos apresentados estavam a flauta, clarinete, oboé, fagote, saxofones, na família das madeiras; os trompetes, trombones, trompas, eufônio e tuba, na família dos metais; além de instrumentos de percussão como pandeiro, tímpanos, triângulo, chocalhos, metalofone e bateria. O repertório foi cuidadosamente escolhido para facilitar a compreensão das sonoridades e reforçar a importância de cada grupo dentro do conjunto sinfônico.

“Nosso objetivo é levar cultura para onde as crianças estão. A música é uma linguagem universal que emociona, ensina, disciplina e transforma. Com os concertos didáticos, promovemos acesso, despertamos vocações e plantamos sementes de sensibilidade e cidadania nas novas gerações. A Banda Sinfônica de Sumaré é um orgulho da nossa cidade e um instrumento de transformação social”, afirmou Cecília Teixeira, secretária municipal de Cultura e Turismo.

“A experiência de tocar para as crianças e apresentar a estrutura de uma banda sinfônica é enriquecedora. Elas interagem, se encantam e descobrem o universo da música. Muitos nunca viram instrumentos de perto, e isso pode mudar a forma como enxergam a arte, a escola e até a si mesmos. Nosso trabalho vai além do palco, ele se realiza quando tocamos vidas”, observou o Maestro Alcimar de Souza, regente da Banda Sinfônica Municipal de Sumaré.