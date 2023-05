Um carro que havia sido roubado na noite desta quinta-feira (4) no Anel Viário de Limeira (SP) foi abandonado em chamas pelos criminosos na Estrada da Balsa, que liga Limeira a Americana. A vítima foi deixada presa dentro do veículo que pegava fogo, mas conseguiu sair por uma janela traseira.

Segundo informações levantadas pela equipe do jornal Rápido no Ar no local, o motorista relatou que foi abordado pelos criminosos na rotatória próximo ao antigo Clube do Galo. A vítima contou que os bandidos agiram de forma violenta e a colocaram no porta-malas do carro. Em seguida, eles seguiram sentido à Estrada da Balsa, onde bateram em um poste. Os criminosos desceram do veículo e atearam fogo, deixando a vítima presa no porta-malas antes de fugir. Por sorte, o proprietário conseguiu pegar o macaco hidráulico do veículo e quebrar o vidro traseiro, conseguindo escapar.

A vítima correu por cerca de 100 metros e pediu por ajuda. Ela está machucada devido à agressividade dos bandidos e também sofreu queimaduras pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros está no local para combater as chamas. A Guarda Civil Municipal também foi acionada e está na ocorrência e realiza buscas pela região na tentativa de localizar os criminosos.

