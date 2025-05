Banho quente, o vilão da sua pele

Com a chegada das temperaturas mais frias, típicas dos dias de outono e do inverno, muitos de nós buscamos o conforto de um banho quente. No entanto, a médica dermatologista Dra. Mariana Scribel ressalta que essa prática, apesar de reconfortante, pode ser mais prejudicial do que parece.

“Tomar banhos muito quentes pode comprometer a barreira natural da pele, removendo óleos essenciais e causando ressecamento”, alerta a Dra. Scribel, afirmando que pele seca não só é desconfortável, como também pode levar a rachaduras, aumentando o risco de infecções e irritações.

Prejuízos do banho quente

CEO da Clínica Scribel, Dra. Mariana, especialista em tricologia e transplante capilar, explica que a exposição frequente à água quente pode intensificar vários problemas de pele e também do couro cabeludo, entre eles:

Eczema: a água quente remove os óleos naturais da pele, aumentando o ressecamento, um dos principais fatores que desencadeiam o eczema. Além disso, o calor excessivo pode irritar a pele já sensível, provocando coceira e inflamação.

Psoríase: a água quente pode estimular respostas inflamatórias na pele, exacerbando as placas de psoríase e removendo a umidade da pele, o que pode piorar a descamação associados à psoríase.

Caspa: lavar os cabelos com água muito quente pode aumentar a produção de óleo no couro cabeludo, piorando os sintomas da caspa.

Dermatite atópica: o banho quente pode causar irritação e ressecamento, agravando os sintomas da doença.

Rosácea: a temperatura elevada da água pode aumentar a vermelhidão e a dilatação dos vasos sanguíneos.

Pele sensível: O calor excessivo pode provocar irritação e desconforto das peles mais sensíveis.

Acne: apesar de ajudar a abrir os poros, a água quente pode irritar a pele e aumentar a produção de sebo, piorando a acne.

Beleza em risco

Além dos problemas de saúde, a beleza da pele também é afetada quando abusamos do banho quente. “O ressecamento causado pelos banhos quentes e frequentes acelera o envelhecimento da pele, contribuindo para o surgimento de linhas finas e perda de elasticidade”, explica a dermatologista.

O banho ideal

Quanto aos cuidados ideais, a Dra. Scribel recomenda banhos levemente mornos, com duração de no máximo 10 minutos. “É importante usar sabonetes neutros e aplicar o sabonete apenas nas axilas, pés e nas áreas íntimas, para minimizar o ressecamento. E a dica de ouro, que sempre dou aos meus pacientes, aplicar o hidratante com a pele ainda úmida, ajuda na absorção do creme e intensificar a hidratação da pele, além de ser muito prazeroso”.

A frequência dos banhos também merece atenção. “No inverno, um banho por dia é suficiente, evitando o uso excessivo de produtos agressivos à pele. Buchas não são recomendadas”, sugere a médica. Escolher hidratantes ricos em ceramidas e glicerina pode aumentar a eficácia da hidratação, oferecendo uma barreira adicional contra o frio.

Para aqueles que não abrem mão de um banho relaxante, fazer ajustes simples pode ser a chave para uma pele mais saudável e protegida. “Ao equilibrar o desejo pelo calor com práticas de autocuidado, como a hidratação, o skincare e o relaxamento após o banho, é possível passar pelo outono e inverno com conforto e segurança, sem colocar a saúde da pele em risco”, finaliza a especialista.

