Bar de Americana faz apelo para que clientes não levem bebidas de casa

O bar de Americana Rota Beer precisou vir a público para apelar aos visitantes que deixassem de levar bebidas de casa para o estabelecimento que fica localizado na Avenida Cillos.

Famoso pelos shows de rock, o bar tem virado o novo point da região do Parque Novo Mundo e alguns clientes estariam utilizando da estrutura do comércio sem consumir no local.

Na nota o dono escreveu: “peço por gentileza não trazer bebidas de casa ou de outro estabelecimento pois não cobramos cover e seria injusto cobrar por aqueles que não respeitam a casa”.

Na justificativa ele disse: “Para quem não sabe eu pago aluguel, luz, água e o cover das bandas que trago, além de tentar realizar as melhorias no bar pra melhor atender os clientes”.

Nos comentários muita gente apoiou. “Concordo com vcs, não quer gastar ligue o rádio e fique em casa” disse Lilão.

