O bar do Pezão na Avenida Paschoal Ardito na região do São Vito se transformou neste período pós pandemia no point que reúne as mais diferentes tribos de Americana.

Seja no carnaval ou no fim de tarde, o bar reúne de vereadores a trabalhadores que passam por lá para conversar, ver um jogo de futebol, paquerar ou mesmo comer um espetinho.

Pelo menos 4 vereadores da cidade são habitués do local, que também atrai advogados, assessores, artistas e gente eclética.

Bar do Pezão e excursão do Kbça

O bar também é a sede informal da turma que viajouo este próximo final de semana para Trindade no Rio de Janeiro. Foram dois ônibus e ainda carros avulsos levando mais de 100 pessoas para curtir a praia no feriadão.

