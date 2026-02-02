Bares e restaurantes da Região Metropolitana de Campinas geram 434 novos empregos em 2025

O setor de bares e restaurantes (grupo Alimentação) da Região Metropolitana de Campinas (RMC) fechou o ano de 2025 com um saldo de 434 novos empregos gerados. O número só não foi maior em razão dos dados de dezembro, quando foram eliminados 1002 postos de trabalho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgados na quinta-feira, 29. No último mês de 2025 foram registradas no Grupo Alimentação 1.997 contratações e 2.999 demissões com carteira assinada nas 20 cidades que integram a RMC.

Somente quatro das 20 cidades da RMC tiveram mais contratações que demissões em dezembro no Grupo Alimentos: Artur Nogueira (saldo de sete), Engenheiro Coelho (um), Jaguariúna (quatro) e Santo Antônio de Posse (três). Nos outros 16 municípios as demissões superaram as contratações, com destaque para Campinas que teve 527 postos fechados (987 admissões e 1.514 demissões).

Os números do Caged de dezembro revelaram o pior mês do ano de 2025 para o setor em volume de contratações. “É um número que nos causou surpresa, pois existia uma expectativa de contratações por boa parte dos empresários da região, segundo a pesquisa realizada em novembro do ano passado”, comenta André Mandetta, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas. “Ainda estamos tentando entender quais fatores levaram a esse desempenho negativo”, afirma o executivo.

Apesar do resultado de dezembro, Mandetta destaca o saldo do setor no ano como um todo. “Foram criados 434 empregos novos no ano passado, menos do que tivemos em 2024, mas um número significativo quando comparamos com o desempenho de toda a economia regional no ano e do próprio grupo de serviços, que abriu 2.564 oportunidades no ano passado“, comenta o executivo da Abrasel Campinas.

Mandetta lembra que até novembro o setor acumulava um saldo de 1.436 postos novos. “Infelizmente em dezembro tivemos mais de mil eliminações, que ofuscou o ano como um todo”, complementa o executivo da Abrasel Campinas

