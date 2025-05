A barbarense Eviene de Oliveira, 50, morreu afogada na manhã do sábado (3), na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A moradora de Santa Bárbara tinha ido à cidade maravilhosa para assistir ao show da cantora Lady Gaga, realizado na noite do mesmo dia, mas na praia vizinha de Copacabana.

As estimativas são de que mais de 2 milhões de pessoas acompanharam o mega show gratuito da diva americana do pop.

Ela estava na praia acompanhada de amigos e foi se banhar no mar. O grupo foi em excursão para o Rio de Janeiro aproveitando o feriado e o show de Lady Gaga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a ocorrência foi registrada por volta das 8h15. Ela foi levada de helicóptero ao Hospital Municipal Miguel Couto, um dos principais da cidade, mas não resistiu.

Ela era treinadora de um time de futebol feminino da região de Campinas- o Ouro FC.

O grupo Meninas de Ouro FC divulgou uma nota.

“Hoje nos despedimos de uma pessoa muito especial para cada um. Ela sempre acreditou em cada atleta que tinha. Nunca desprezou ninguém e recebia todas de braços abertos”, disse a página nas redes sociais.

Velório de Eviene

O velório será realizado a partir da meia-noite desta terça-feira (6), no Cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara. O enterro será às 10h também no parque dos Lírios.

O NM externa os pêsames a amigos e familiares de Eviene.

