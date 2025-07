O barbarense Lucas Agrícola foi escalado para interpretar Pelé na nova série da Netflix, “Brasil 70 – A Saga do Tri”, que contará a trajetória da Seleção Brasileira rumo ao tricampeonato na Copa do Mundo de 1970, no México.

O ator dará vida a um dos maiores ídolos do esporte mundial em um dos momentos mais marcantes da história do futebol brasileiro.



Barbarense Lucas em produção renomada

A produção é da renomada O2 Filmes, com direção de Pedro e Paulo Morelli, e já está sendo gravada no Brasil e no México. O elenco traz grandes nomes como Rodrigo Santoro (João Saldanha) e Bruno Mazzeo (Zagallo).

Ainda sem data de estreia, a série promete emocionar ao recontar, com realismo e intensidade, os bastidores da conquista que marcou o país em plena ditadura militar.