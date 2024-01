Barbearia do tráfico cai pra PM em Santa Bárbara

Um homem de 37 anos foi preso, neste sábado, por tráfico de drogas, em Santa Bárbara d’Oeste, no Jardim Batagin.

Segundo a Polícia Militar, no local dos fatos funcionava uma barbearia, quintal de uma residência e que estava com os portões abertos. No interior, foi possível observar vários indivíduos jogando cartas, ingerindo bebidas alcoólicas e um deles cortando o cabelo. Quando a equipe policial se aproximou, todos ficaram nervosos, alguns começaram a ir embora e um deles correu. Todos foram abordados, com exceção do indivíduo que correu.

Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, com o indiciado, foi localizado a quantia de R$833,00, sendo que grande parte desse montante eram notas de pequeno valor.

Questionado, não conseguiu responder, ficou nervoso, gaguejou e falou frases desconexas. Em seguida, tentou passar um endereço errôneo para buscar seu documento de identidade e só então declarou a prática do tráfico de drogas e informou seu endereço correto, que era em outro local.

Com o apoio do cão policial K9 Colt, do Canil do 10º BAEP, foi possível localizar as drogas. Com isso, foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da justiça.

Apreensões:

505 gramas de crack

R$ 1.115,00 mil, cento e quinze reais)

1 celular iPhone

1 celular Samsung

2 cadernos com anotações